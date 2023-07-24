Был дважды судим: что известно о водителе, устроившем смертельное ДТП на Иннокентьевском мосту в Иркутске

Водитель ранее был дважды судим за езду в нетрезвом виде. Фото: ГУ МВД Иркутской области

Момент страшного ДТП, которое произошло воскресным утром на Иннокентьевском мосту в Иркутске, разлетелся по соцсетям. На кадрах, снятых видеорегистратором, видно, как автомобиль «Тойота Хариер» на скорости передвигается по правой полосе оживленного участка дороги и обгоняет едущие в потоке машины. Внезапно водитель теряет контроль над управлением, выезжает на полосу встречного движения и сталкивается с «Форд Фокусом». Иномарка падает на бок, а затем встает обратно на колеса. В это же время встречный автомобиль взрезается в отбойник….

В результате происшествия пассажир «Форда» скончался на месте ДТП. Обоих водителей с различными травмами доставили в больницу. Сотрудники Госавтоинспекции Иркутска выяснили, что у 33-летнего предполагаемого виновника аварии нет водительского удостоверения и он отказался от освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Кроме того, в полиции рассказали некоторые подробности о личности водителя.

- Мужчина ранее был дважды судим за езду в нетрезвом виде. Сейчас он находится под стражей в порядке статьи 91 уголовно-процессуального кодекса РФ, - рассказали в ГУ МВД Иркутской области.

Личность погибшего пассажира также установлена. Это мужчина 1975 года рождения. Сейчас полицейские проводят всестороннюю проверку, направленную на установление всех причин и условий произошедшего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Знакомые меня не узнают». Сибирячка похудела на 17 кг и стала выглядеть моложе на 20 лет (подробнее)

«Прекратите разговор!». Сотрудница полиции уберегла пенсионерку от мошенников (подробнее)

«Устал от лакшери жизни. Наконец-то я в деревне»: Сергей Зверев приехал отдохнуть на Байкал (подробнее)