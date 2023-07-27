Голый жених, пожелание похорон и капуста вместо букета невесты. Дикие истории со свадебных церемоний в Иркутске

Свадебные ведущие поделились с КП-Иркутск самыми необычными и забавными историями. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Лето — это традиционно сезон свадеб. Влюбленные очень тщательно готовятся к торжественной церемонии. Но как бы ни было организовано мероприятие, неприлично дорого или скромно, никто не может гарантировать, что все пойдет по плану. Свадебные ведущие поделились с КП-Иркутск самыми необычными и забавными историями.

Вместо банкета - на прием к врачу

Ведущий приехал на место проведения свадьбы. Однако время идет, а ни гостей, ни молодоженов нет! Пришлось звонить фотографу и видеографу, которые находились с женихом и невестой и, наверняка, знали причину их отсутствия.

- Это жесть! Мы в больнице, - коротко сообщили коллеги «по цеху».

Примерно через час виновники торжества все же приехали. Видеограф подозвал к себе ведущего и показал кусочек съемочного материала.

На кадрах подружки невесты стоят впереди. А за их спинами друзья подбрасывали жениха, крепкого парня ростом 195 см и весом 95 кг. И, видимо, перестарались. Он вдруг перевернулся в воздухе, ноги оказались выше головы, а затем упал. К счастью, успел сгруппироваться и спрятать голову. Удар пришелся на плечо.

- В результате плечо «вылетело». Компания повезла жениха в больницу. Говорят, врачи над ними долго хохотали, поскольку они были все трезвые и в праздничных нарядах, - рассказывает шоумен. - Парню оказали первую помощь и отпустили на банкет. Но ему приходилось каждые пять минут выходить из зала, чтобы заглушить боль лекарствами, а выпивать в тот вечер было нельзя!

Ведущего на мыло?

Женихи и невесты частенько преподносят гостям и подрядчикам небольшие подарки: сладкие леденцы, восковые свечи, баночки с вареньем – все, на что способна фантазия.

Когда очередная свадьба подошла к концу, молодожены в знак благодарности за проделанную работу подарили ведущему плитку шоколада.

- Свадьба проходила в Листвянке. Уже ночью я возвращался в Иркутск, - рассказывает другой ведущий. - Захотелось перекусить. Я вспомнил про врученный мне шоколад. Разворачиваю упаковку, не глядя, откусываю…

«Вкус довольно необычный», — подумал он. Оказалось, что это не сладости, а… мыло ручной работы, выполненное в форме шоколада.

- Я решил прополоскать рот водой, - вспоминает ведущий. – Сделал несколько глотков и тут же понял, что это ошибка. Мыло начало пениться прямо во рту. Несколько минут я просто выпускал пузыри! С тех пор не ем ни шоколад, ни мыло…

Миллион рублей без присмотра

История с другой свадьбы в Иркутске. Банкет вот-вот должен был начаться, гости собрались в зале, скоро в дверях появятся молодожены. Ведущий заметил, что мама невесты нервно сжимает в руках большую коробку в форме сердца. Догадался, что внутри подарок для жениха и невесты.

- Она держала ее в руках, некуда было поставить, - вспоминает ведущий. – Я подошел и предложил поместить коробку на стол возле организатора и координатора свадьбы. Мол, все равно скоро выйдете и поздравите ребят. Она будет под присмотром…

Мужчина начинает аккуратно вытаскивать коробку из рук женщины, но та сжимает ее еще крепче. «Ну, нет так нет» - подумал он и отошел. Через некоторое время женщина все-таки отдала подарок. Ведущий как и обещал, поставил на стол, но в этот момент ни координатора, ни организатора свадьбы поблизости не было. Начался банкет.

- Я приглашаю родителей, они вручают коробку молодоженам. Свадьба проходит весело и ярко,- вспоминает мужчина. – А когда я уже ехал домой, мне позвонила организатор.

Женщина восторженно рассказала коллеге, что, оказывается, родители невесты подарили молодоженам миллион рублей наличными. А лежали они… в той самой коробке в виде сердца.

- Услышав это, я представил, что чувствовала мамы невесты. Подходит ведущий и в прямом смысле слова пытается выдернуть миллион рублей из рук. Причем, периодически подключая силу, - со смехом вспоминает он. – А затем и вовсе оставляет миллион рублей без присмотра.

А жених-то голый!

А это история со свадьбы в кемпинг-отеле на берегу Ангары. В середине торжества гости вспомнили старую традицию и решили украсть невесту. Жениха при этом почему-то заставили раздеться до нижнего белья и дали подсказку, что искать суженую нужно возле воды.

- Дело было 25 июня. В этот момент в других залах проходили выпускные, - вспоминает ведущий. – И вот, представьте себе, красивые девушки в платьях и парни в костюмах выходят на улицу и видят, как мимо них пробегает молодой человек в одних трусах. Естественно, они все это снимают на смартфоны.

Свидетелями этой картины стали и туристы из Китая, которые только что приехали в кемпинг-отель на заселение. Кстати, невесты у воды все-таки не оказалось - ее спрятали в другом месте.

«Желаю, чтобы было кому хоронить»

На бурятской свадьбе на сцену вышел двоюродный брат невесты. Взял в руки микрофон и заговорил:

- Дорогая сестра, желаю, чтобы было, кому тебя хоронить…

В зале наступила тишина. Гости переглядываются, не послышалось ли? Мужчина тем временем продолжает:

- Но хоронить тебя будет некому…

Послышался нервный смех невесты. Брат же, нисколько не смущаясь, продолжил:

- Потому что твой муж умрет вместе с тобой!

Что он имел ввиду? На самом деле, хотел пожелать, чтобы молодожены провели всю жизнь вместе и умерли в один день…

Вместо букета цветов – кочан капусты

Поймать букет невесты — заветное желание незамужних подруг. Одна из пар в Иркутске с этой традицией отличилась. Вместо цветов невеста почему-то бросала… кочан капусты!

- У нее было красивое платье и очень четко выделялся трицепс на руке. Невеста раньше занималась спортом, - говорит ведущий. – Она взяла вилок и, даже не замахиваясь, сделала легкий бросок.

Овощ с бешеной скоростью улетел в сторону девушек. Они закрывались руками от летевшей капусты, но кочан все-таки угодил одной прямо в лоб.

Источник: SHOWMENCLUB BAIKAL, официальный канал творческого объединения ведущих Иркутска.

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