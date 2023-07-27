Убежал, теряя тапочки: мужчина на электросамокате врезался в автомобиль в центре Иркутска

«Марафонец» на самокате врезался в автомобиль сибирячки 26 июля на улице 30-й Иркутской дивизии. Фото: Маргарита Лесина.

- Убегал, так, пятки сверкали. Из тапок аж выпрыгнул и босым скрылся с места происшествия, - смеется 25-летняя жительница Иркутска Маргарита Лесина.

История, описанная иркутянкой, не анекдот и не присказка. В буквальном смысле все так и было! Поэтому и смотреть на эту ситуацию без смеха невозможно. А случилось следующее. «Марафонец» на самокате врезался в автомобиль сибирячки. Произошло это вечером 26 июля на улице 30-й Иркутской дивизии. Мужчина, видимо, очень испугался ответственности. Сейчас его разыскивает полиция и бросился наутек, на ходу выпрыгнув из тапок. Так торопился, что потерял их.

После удара об лобовое стекло сразу бросил арендованный самокат и убежал. Фото: Маргарита Лесина.

- Решили отдохнуть с подругой на берегу Ангары, покататься на катамаранах, но до пляжа так и не добрались, - рассказывает Маргарита. - Ехала на собственном автомобиле в сторону улицы Байкальской по правой полосе. Вот уже загорелся светофор, чтобы повернуть, когда вдруг в лобовое стекло с левой стороны врезался мужчина на самокате. Я даже не поняла, откуда он взялся. Все произошло так быстро и неожиданно.

Некоторые очевидцы, кстати, пытались догнать виновника. Фото: Красный Иркутск.

Маргарита рассказывает, что мужчина после удара об лобовое стекло сразу бросил арендованный самокат и убежал. Некоторые очевидцы, кстати, пытались догнать виновника, но безуспешно. Тогда сибирячка вызвала экипаж ГАИ для регистрации аварии.

- Сейчас не могу даже понять, во сколько обойдется мне ремонт машины, - говорит Маргарита. - Погнуты капот, крыша, решетка радиатора, выбито лобовое стекло, зеркало. Инспекторы госавтоинспекции советуют не увозить пока машину в автосервис, чтобы выставить счет виновнику. Правда, не знаю, кто именно будет возмещать убытки. Виновника ведь так и не нашли. Надеюсь, очевидцы помогут и откликнутся и кто-то узнает этого мужчину. Прошу всех, кто проезжал в районе 19:30-19:40 по улице 30-й 26 июля Иркутской дивизии поделиться видео с авторегистраторов. Вдруг, где-то на кадры попало его лицо.

Сейчас мужчину разыскивает полиция. Фото: Маргарита Лесина.

В ГИБДД по Иркутской области корреспонденту КП-Иркутск прокомментировали ситуацию.

- Вчера, 26 июля, по улице 30-й Дивизии действительно было оформлено дорожно-транспортное происшествие. Обошлось без пострадавших, - комментируют в госавтоинспекции. – Обычный, рядовой случай. Поиски мужчины, управляющим самокатом ведутся. Надеемся, что скоро разыщем.

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