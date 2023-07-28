«Я инвалид, не бейте!»: мужчины жестоко избили двух 16-летних подростков из-за внешнего вида

Взрослые мужчины зацепились за внешний вид подростков. Фото: предоставлено героем публикации.

- Сказал, что инвалид, но им было все равно. Они продолжили избивать меня. Этот «ад» длился около десяти минут. Все, что мне хотелось - просто убежать и спрятаться. Я не понимал, что происходит, и почему взрослые люди так себя ведут, - рассказывает 16-летний Павел из Бурятии.

Вечером 27 во время прогулки парень подвергся нападению в центре Улан-Удэ.

- В тот день, как обычно, гулял со своим лучшим другом. Решили зайти в магазин, купить попить. Выйдя из ларька, перешли дорогу в сторону дома, где нас остановили двое взрослых мужчин и трое парней, - говорит Паша. – Выглядели трезвыми, но были агрессивными.

Врачи поставили подростку легкое сотрясение головного мозга и ушибы. Фото: предоставлено героем публикации.

Взрослые мужчины зацепились за внешний вид подростков.

- Спрашивали, почему у меня такие длинные волосы, почему такая одежда. Хотя я никогда раньше не сталкивался с буллингом. Рос и воспитывался в спокойной среде, ведь мне нельзя переживать. Я инвалид. С детства проблемы с сердцем. Врачи поставили Синдром Поланда (заболевание, внешне проявляющаяся в виде частичного или полного отсутствия грудных мышц, которое дополняется другими признаками – Ред.).

Павла пнули ногой в живот, ударили кулаком в ухо, да так сильно, что оно порвалось, и еще несколько раз ударили в лицо. Кроме этого, мужчины словесно унижали подростков, бранили и провоцировали. А другу Паши сломали нос.

- Проходящие мимо люди не вмешались в драку, - говорит подросток. - Но кто-то вызвал полицию, поэтому мужчины убежали, когда услышали звук сирен. Мы тоже ушли. Наверное, из-за шока. А когда поняли, что никто не преследует, сами позвонили в полицию и рассказали все.

Вечером 27 во время прогулки парень подвергся нападению в центре Улан-Удэ. Фото: предоставлено героем публикации.

Ребят забрали сотрудники ведомства. Позже в участок вызвали и их родителей. Сегодня, 28 июля, Павел снял побои.

Кстати, после полицейского участка Павел обратился за медицинской помощью. Врачи поставили подростку легкое сотрясение головного мозга и ушибы.

За комментарием КП-Иркутск обратилась в прокуратуру.

- Прокуратура Бурятии контролирует ход и результаты процессуальной проверки по сообщению об избиении подростков в 43 квартале Октябрьского в Улан-Удэ. По предварительным данным, 27 июля в вечернее время неустановленные лица нанесли побои двум несовершеннолетним. Обстоятельства происшествия, а также тяжесть причиненных подросткам повреждений устанавливается. Надзорным органом будет дана оценка законности принятого процессуального решения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

К расследованию подключилось и МВД по Республике Бурятия.

- Сегодня ночью в дежурную часть МВД по Республике Бурятия поступило сообщение из ДРКБ о том, что за медицинской помощью обратился подросток с травмами, полученными в результате конфликта с неизвестными молодыми людьми. В настоящее время по данному факту инспекторами по делам несовершеннолетних и участковым уполномоченным полиции ОП №2 УМВД России по г. Улан-Удэ проводится проверка. Инспекторами опрошены двое несовершеннолетних участников инцидента. Полицейскими устанавливаются участники и очевидцы события. По результатам проверки будет принято правовое решение.

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