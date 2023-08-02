Направлявшийся в Якутск самолет столкнулся со стаей птиц в аэропорту Иркутска

Самолет столкнулся со стаей птиц в аэропорту Иркутска Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники Байкало-Ангарской транспортной прокуратуры проводят проверку после столкновения пассажирского самолета со стаей птиц в аэропорту Иркутска. Это произошло утром 2 августа. Воздушное судно авиакомпании «Сибирь» готовилось к взлету и выполнению рейса № 6329 сообщением «Иркутск-Якутск», но при разбеге самолету помешали птицы.

- Экипажем принято решение прервать взлет и вернуться на стоянку, - отмечают в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. - На борту находилось 124 пассажира.

К счастью, никто не пострадал. Эксперты осматривают самолет и оценивают его техническое состояние.

- Байкало-Ангарской транспортной прокуратурой осуществляется контроль за оказанием услуг пассажирам, проверка орнитологического обеспечения безопасности полетов, - заключают в ведомстве.