«Присматривала за ними, пока те играли в догонялки»: кошка Ника стала нянькой для утят-сирот в Иркутске

Ника отнеслась к новым жильцам абсолютно спокойно. Фото: Татьяна Лойко

В Иркутском зоосаде произошел бэби-бум. Потомство появилось у волнистых попугаев, шиншилл, морских свинок и южноамериканских грызунов дегу. Однако не обошлось без «семейной драмы». Двое утят неожиданно остались сиротами. За их «воспитание» взялись специалисты.

Грустная история со счастливым концом

В зоосаде утки и гуси живут в одном вольере, так как обычно хорошо ладят друг с другом. Но, когда одна из уток уже снесла яйца, ее из гнезда выгнала наглая соседка-гусыня. Выталкивать с насиженного места она продолжила и птенцов, как только те пробили скорлупу. В это время другие гуси постоянно пытались клюнуть малышей. Сотрудниками зоосада было принято решение вернуть утят настоящей матери, но та от «родительских обязанностей» отказалась.

Утят назвали Пепе и Пипи. Фото: Татьяна Лойко

Жили в квартире и подружились с кошкой

Сироток забрала на выкормку сотрудница зоосада Татьяна Лойко, дав им необычные имена - Пепе и Пипи. Вольер пернатые временно сменили на квартиру.

- Присматривать за утятами было не сложно, - признается собеседница КП-Иркутск. - Они сами по себе очень активные, постоянно носились по комнате – играли в догонялки. Ничего не боялись. Разве что, когда один утенок не видел другого, то начинал пищать.

Татьяна с первых дней приучает птенцов к воде. Фото: Татьяна Лойко

Девушка выделила птенцам целую комнату, где постелила пеленки и поставила пиалы со специальным кормом. Во время игр крохи приставали к кошке Татьяны, а она, словно нянька, присматривала за ними. Любимица по кличке Ника отнеслась к новым жильцам абсолютно спокойно, ведь утята не первая живность в квартире сотрудницы зоосада. Дома в качестве питомцев она держит крыс, а иногда берет на передержку оставшихся без хозяев кошек и собак.

Утятам пришлось вернуться в зоосад, где для них выделили отдельный вольер. Фото: Татьяна Лойко

- С первых дней приучаю птенцов к воде. Сначала Пепе и Пипи плавали в небольшом лотке, потом в тазике, со временем их выпустили в ванну, - продолжает рассказывать Татьяна.

Ожидают еще один переезд

Однако беспечное время закончилось, и утятам пришлось вернуться в зоосад, где для них выделили отдельный вольер. Сегодня им около трех недель, но отпускать птенцов к сородичам специалисты не торопятся. Переезд запланирован на время, когда те полностью оперятся и смогут за себя постоять.

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