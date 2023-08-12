«Увидев друг друга, не смогли сдержать слез!»: сибирячка воссоединилась с сестрой из Мариуполя спустя 30 лет

Увидев друг друга, сестры не могли сдержать слез. Фото: из личного архива героини публикации

- О том, что мой родной отец жив, я узнала только когда мне было 14 лет, - начинает свою историю 33-летняя ангарчанка Дарья Мингалеева. – Меня воспитывала мама и отчим. И они никогда не рассказывали о нем ничего…

Знала только фамилию и город

Об отце сибирячка узнала совершенно случайно, когда почтальон принес письмо, адресованное ее матери. В строке отправителя значилась фамилия Бузилов, послание было доставлено из Мариуполя.

- Я начала выяснять у мамы, что за мужчина с такой же фамилией, как у меня, пишет ей, - рассказывает Дарья. – Помню, как мама разозлилась и выхватила конверт из рук. Сказала лишь: «Это твой отец!». И все. Больше ни разу в жизни эту тему мы не поднимали. Я не запомнила инициалы на конверте, но навсегда запомнила фамилию и город - Мариуполь.

В 2014 году сибирячка решила попробовать отыскать родного человека. В социальных сетях писала всем Бузиловым, которые на тот момент жили в Мариуполе, как мужчинам, так и женщинам. Вскоре пришел ответ. С ней связалась девушка по имени Оксана, которая сообщила о том, что она ее сестра.

Волонтеры договорились вывезти Оксану из Мариуполя в Ростов-на-Дону. Фото: из личного архива героини публикации

- Как оказалось, мой отец Владимир Трофимович до брака с мамой был женат на другой женщине. У него были две дочери Оксана и Наташа, они старше меня на 8 и 10 лет, - рассказывает Дарья. – Отец развелся с их мамой и уехал из Украины. Затем познакомился с моей мамой, они поженились, родилась я. Когда мне было около года, отцу пришла телеграмма о том, что его бывшая супруга погибла, а девочки находятся в детском доме.

Искали через «Жди меня»

Мужчина отправился в Мариуполь за старшими детьми. Но мама Дарьи отказалась принимать их в свою семью. Поэтому супруги приняли решение развезтись. Отец сибирячки остался на Украине, чтобы самостоятельно воспитывать Наташу и Оксану.

- Оксана сообщила мне, что отец часто рассказывал обо мне, когда был жив. Папа умер за несколько месяцев до того, как я нашла их. Скончалась и Наташа, - рассказывает Дарья. - Оказалось, что все это время они хотели восстановить семейные связи и даже обращались на программу «Жди меня». – Телевизионщики приезжали к нам домой, но я на тот момент временно жила в Москве, и мама скрыла от меня этот факт!

Муж погиб, сестра осталась в приюте

Между Дарьей и Оксаной завязалось общение по интернету. Женщины отчаянно пытались наверстать упущенное время, и каждая из них рассказывала друг другу о своей жизни. Они мечтали о том, что когда-нибудь встретятся вживую.

- Оксана – человек с ограниченными возможностями. В молодости она занималась воздушной гимнастикой. Во время одной из тренировок сестра неудачно упала с высоты. Теперь она может передвигаться только на инвалидной коляске. Но это не помешало ей встретить любимого человека и выйти замуж, - рассказывает Дарья. – Поэтому я не переживала особо за нее. Знала, что супруг ухаживает за ней…

Не смогла оставить родного человека

Однако в 2021 году Оксана пропала, перестала отвечать на сообщения и не выходила в сеть. Дарья не находила себе места. Через время сестра вышла на связь. Она сообщила, что ее родной город начал подвергаться обстрелам. Супруг Оксаны погиб, а женщину спасли волонтеры и разместили в приюте. Также сестра сибирячки из-за пережитых событий перенесла инсульт, у нее нарушилась речь и координация движений.

- Я сразу же предложила ей переехать ко мне. Она плакала и не верила своему счастью, - рассказывает Дарья. – Я нисколько не сомневалась в своем решении. Несмотря на то, что одна воспитываю четырех детей и живу в съемной квартире, я не могла оставить в беде родного человека. Хотя некоторые знакомые пытались отговорить от этой идеи. К счастью, сейчас их нет в моем окружении.

Из-за пережитых событий из-за пережитых событий Оксана перенесла инсульт, у нее нарушилась речь и координация движений. Фото: из личного архива героини публикации

Волонтеры договорились вывезти Оксану из Мариуполя в Ростов-на-Дону. Проблема только в том, что у Дарьи не было возможности приобрести билет для сестры. Для матери четверых детей это большие траты. Тогда сибирячка решилась опубликовать пост в соцсетях о сборе средств. Общими усилиями за две недели неравнодушным людям удалось собрать нужную сумму. Денег хватило не только на билет для Оксаны, но и для Дарьи, чтобы она сама могла привезти сестру домой.

Дети успели полюбить

- Увидев друг друга, мы не могли сдержать слез, - признается Дарья. – Тем же днем мы вылетели в Иркутск. Когда зашли ко мне в квартиру, я очень гордилась своими детьми, которые внимательно отнеслись к Оксане. Они тепло приняли тетю! Заботятся о ней, уже успели полюбить, как и я.

Впереди у сибирячки много планов. В первую очередь Дарье нужно восстановить утерянные документы сестры, оформить прописку, поставить на учет в поликлинику, приобрести нужные лекарства, а также помочь адаптироваться в новом городе и познакомить с друзьями и знакомыми.

- В ближайшее время купим Оксане инвалидную коляску, чтобы она выходила на улицу, - рассказывает Дарья. - А еще очень хочу подарить ей швейную машинку, чтобы сестра могла потихоньку заниматься своим любимым делом – шить вещи. Это поможет ей восстановить утерянную координацию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Даже не прятался - думал, что о нем все забыли»: криминального авторитета выследили спустя 20 лет после заказного убийства бизнесмена (подробнее)

«Аплодировал весь салон»: водитель автобуса спас жизнь пассажиру с серьезным диагнозом в Иркутске (подробнее)

«Присматривала за ними, пока те играли в догонялки»: кошка Ника стала нянькой для утят-сирот в Иркутске (подробнее)