«Будешь старших уважать!» В Братске женщина избила девушку из-за замечания о собаке

Женщина с ротвейлером не в первый раз устраивает конфликты с горожанами. Фото: из личного архива героев публикации

- Мама, меня избили! Лежу на земле в двух кварталах от нашего дома, - звонок от 19-летней дочери Александры, ее крики и плач очень перепугали жительницу Братска Наталью Агееву. Она находилась на работе, но все оставила и побежала на помощь. Явно случилось что-то серьезное…

«Будешь уважать старших»

Вид дочери шокировал сибирячку. Лицо опухшее, на коже ссадины и синяки. На одном глазу кровоподтек. Девушка сильно плакала. Наталья вызвала скорую помощь и стала выяснять, что произошло.

Оказалось, в то воскресенье, 13 августа, Александра возвращалась с дачи в город с двумя маленькими собаками породы чихуахуа. Зашла в автобус, оплатила проезд, питомцев держала на поводках. В салоне примерно в двух метрах от нее стояла незнакомая женщина, на вид около 40 лет. А с ней - ротвейлер.

- Дочь рассказала, что собака залаяла на них, - поясняет Наталья. - Вместо того, чтобы притянуть ротвейлера к себе, пассажирка будто специально начала натравливать его на наших питомцев: то удлиняла поводок, то укорачивала. Хоть он и в наморднике, а все равно неприятно. Саша попросила женщину убрать пса.

«Может ты сама уйдешь отсюда?» - резко ответила незнакомка. И, по словам Александры, продолжала ее оскорблять на протяжении всего пути. Не исключено, что она была подшофе.

Конфликт продолжился на улице

Через час автобус доехал до автостанции Братска. Пассажиры вышли из салона. Александра направилась в сторону дома. Незнакомка последовала за ней.

Возле дороги у пешеходного перехода женщина внезапно набросилась на дочь. Фото: из личного архива героев публикации

- Возле дороги у пешеходного перехода женщина внезапно набросилась на дочь. Схватила ее за волосы. Саша, защищаясь, схватила ее за волосы в ответ, - рассказывает Наталья. - Не знаю, кто кого повалил первым, но женщина упала на землю и выронила сумку с овощами.

Представляете, какая злость была у человека, чтобы догонять мою дочь с сумками в руках и собакой на поводке?

Их разняли прохожие. Александра отряхнулась, пришла в себя и снова пошла домой через парк и дворы.

«Эй, ты!» - вдруг снова услышала девушка.

- Саша обернулась и увидела вновь эту женщину. Как позже оказалось, она живет в этом квартале, недалеко от автостанции. Успела завести собаку домой и снова вышла на улицу, - рассказывает Наталья. - Подскочила к дочери, опять схватила ее за волосы, повалила на землю, начала бить кулаками по голове и лицу, пинала ногами. Выдавливала ей глаз. При этом повторяла: «Будешь уважать старших!».

Сколько все это продолжалось, Александра не помнит. Наконец, женщина перестала ее избивать и ушла. Девушка осталась лежать на земле.

Ходит в очках и страдает головной болью

- Мы поехали в травмпункт. Врачи сделали Саше компьютерную томографию. Сотрясения мозга нет, но голова у нее теперь постоянно болит, - рассказывает Наталья. - Сейчас дочь находится на больничном, проходит лечение, ей выписали таблетки. А синяки скрывает под темными очками.

В тот же день мать и дочь написали заявление об избиении в полицию. И рассказали обо всем в соцсетях. Выяснилось, что женщина с ротвейлером не в первый раз устраивает конфликты с горожанами. О ее склочном характере наслышаны.

В тот же день мать и дочь написали заявление об избиении в полицию. Фото: из личного архива героев публикации

- В тот же вечер мы с полицейскими приехали к этой женщине. Саша ее опознала. Та вела себя агрессивно и кричала, что ее тоже избили. У нее на теле было несколько царапин, но скорее всего, это потому что дочь пыталась защититься, - рассказывает Наталья. - Предварительно нам сказали, что побои несильные, поэтому ей выпишут административный штраф 5000 рублей.

В ГУ МВД по Иркутской области корреспонденту КП-Иркутск подтвердили информацию о конфликте. Проводится проверка.

- Дочь избили ни за что, - возмущается Наталья. - Саша абсолютно неконфликтный человек. Она работает оператором сотовой связи, общается с людьми каждый день. Она, конечно, могла грубо ответить женщине, но не начинала ссору первой. Да даже если и возникла перепалка, это не повод устраивать драку.

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