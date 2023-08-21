«Ощущение, что знаю его всю жизнь»: сибирячка вышла замуж за бойца СВО после первой встречи

Невероятной историей любви женщина поделилась с КП-Иркутск. Фото: из личного архива героев публикации

Уезжая в Юргу к мобилизованным землякам с волонтерской миссией, 38-летняя жительница Усть-Илимска Ксения Кабицкая (все имена изменены в целях безопасности бойцов – прим. Редакции) даже представить не могла, что вернется домой с обручальным кольцом и свидетельством о заключении брака. Сибирячка согласилась выйти замуж и построить семью с одним из участников СВО… после одной встречи. Невероятной историей любви женщина поделилась с КП-Иркутск.

«Ощущение, что знаю его всю жизнь»

- До начала частичной мобилизации я никогда не была волонтером, - признается Ксения. - Работала менеджером и мастером оптики, с мужем разошлась, одна воспитывала троих детей: двух сыновей и дочь. Но 21 сентября мой знакомый получил повестку. Я и еще несколько девушек решили помочь собрать ему необходимые медикаменты. Создали группу в мессенджере, объявили о сборе средств…

Буквально через сутки количество участников группы достигло 3000 человек. Для мобилизованных начали собирать не только лекарства, но и одежду, предметы личной гигиены, продукты, переводили деньги. Ксения опомниться не успела, как ее трехкомнатная квартира превратилась в склад необходимых вещей для бойцов.

После объявления о частичной мобилизации сибирячка стала волонтером. Фото: из личного архива героев публикации

Одним из тех, кто перевел Ксении деньги в помощь мобилизованным, был 31-летний пожарный Петр Кабицкий. Мужчина тоже получил повестку, но решил не отставать от земляков и внести свой вклад в общее дело.

- Между нами завязалась небольшая переписка, - рассказывает Ксения. - А затем Петр увидел меня, когда в сентябре 2022 года я приехала на первую отправку мобилизованных из Усть-Илимска. Как оказалось, я сразу понравилась ему. Но подойти и познакомиться лично не рискнул - думал, что я замужем. Однако общение между нами не прекратилось. Он отправился на учебную подготовку перед отправкой в зону СВО, и я продолжала оставаться с ним на связи, чтобы быть в курсе, какая гуманитарная помощь нужна бойцам.

Со временем общение переросло во взаимную симпатию. Фото: из личного архива героев публикации

Со временем общение переросло во взаимную симпатию. Выяснилось, что у них много общих тем, сходятся взгляды на жизнь. Незадолго до судьбоносной встречи Петр развелся с супругой, и сердце Ксении в тот момент тоже было свободно.

В конце ноября Ксения вместе с женами мобилизованных поехала в Юргу (Кемеровская область), чтобы передать землякам личные посылки и строительные инструменты. Заодно женщина хотела повидаться с Петром.

- Было очень волнительно! Встретились на перроне, он сразу взял меня за руку, обнял. Я впервые посмотрела на него и у меня сложилось впечатление, что знаю его всю жизнь, - признается Ксения. – Еще до встречи Петр говорил, что я буду его женой. Но я не воспринимала тогда слова всерьез, думала, что это просто шутка.

Повел в ЗАГС после первой встречи

Оказалось, что нет! И на следующий день Петр действительно повел избранницу в ЗАГС. Найти праздничное платье и костюм не успели, поэтому невеста была в болоньевых штанах и шапке, а жених в солдатской форме. Зато успели купить обручальные кольца. Уже к обеду Ксения и Петр называли друг друга мужем и женой.

На следующий день Петр действительно повел избранницу в ЗАГС. Фото: из личного архива героев публикации

- Я настолько интуитивно доверяла человеку, что не побоялась ответить: «Да», - рассказывает Ксения.

Через несколько дней сибирячка вернулась в Усть-Илимск и сообщила о замужестве друзьям и близким. Многие удивились, но выбор Ксении поддержали.

- Все видели, как мы относимся друг к другу, как трепетно развивались отношения. Ведь штаб долгое время находился в моей квартире, родные и друзья приходили, помогали сортировать вещи и упаковывать коробки, а Петр при этом всегда был на связи со мной. Видели, что он очень веселый, общительный. А еще заметили, как я изменилась после знакомства с ним, - рассказывает Ксения. - Дети тоже радостно приняли Петра в семью. Удивительно, но у них с моим сыном, который обычно с недоверием относится к людям, сложились очень доверительные отношения. Я не только нашла себе мужа, но и лучшего друга и отца для детей. Петр всегда мечтал о большой и любящей семье. И вот его мечта осуществилась!

«У него работа там, у меня – здесь»

Петр пробыл в зоне СВО несколько месяцев, а весной вернулся к семье. За это время супруги стали еще ближе: днем занимались сбором гуманитарной помощи для бойцов, вечерами гуляли в парке, проводили время с детьми.

В начале августа мужчина вновь отправился на спецоперацию. Ксения продолжает ждать любимого домой и помогает другим бойцам-землякам.

В начале августа мужчина вновь отправился на спецоперацию. Фото: из личного архива героев публикации

- К нам подключились предприниматели, они закупают машины и техническое оборудование, - рассказывает Ксения. – Я давно наблюдаю за движением «Народного фронта» и мне бы хотелось, чтобы в нашем маленьком городе была похожая организация. Так как сейчас люди обращаются с абсолютно разными вопросами. Кому-то нужна помощь с оформлением документов участника СВО, кто-то хочет найти информацию о военнопленных. А я не могу отказать, стараюсь подсказать или свести с нужными людьми. Поэтому я решила, что нужно расти дальше и развивать в деятельность в этом направлении. У мужа работа там, а у меня здесь!

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