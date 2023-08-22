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Общество21 августа 2023 23:00

Что произошло в Иркутске в ночь на 22 августа 2023 года: последние новости

В Иркутской области пятерых сотрудников СИЗО осудили из-за пыток заключенных
Елена СИНИЦА
Что произошло в Иркутске в ночь на 22 августа 2023 года: последние новости

Что произошло в Иркутске в ночь на 22 августа 2023 года: последние новости

Фото: Артем КИЛЬКИН

После получения информации о нарушении жилищных прав детей-сирот при предоставлении им жилья, прокуратура Ангарска провела проверку. В ходе проверки будет оценено соблюдение законодательства в сфере жилищного обеспечения и других нормативных актов.

В Иркутской области пятеро работников исправительной колонии были осуждены на сроки от четырех до пяти лет лишения свободы в общей режимной колонии по делу о применении насилия в отношении заключенных.

Пресс-служба правительства региона сообщает, что подписание соглашения о включении Иркутской области в федеральный туристический проект «Императорский маршрут» намечено на 24 августа.

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