Толпой на одну. Подростки жестоко избили девушку возле кафе в Бурятии

На днях в социальных сетях появилось видео, заснятое очевидцами, возле одного из кафе Улан-Удэ. На кадрах толпа неизвестных в темное время суток жестко избивает девушку, пинает ее ногами по земле. Автор видео утверждает, что это подростки набросились на свою сверстницу. Что именно стало причиной избиения не уточняется. Можно разглядеть, что в потасовке принимают участие не менее десяти человек, но, по словам свидетелей нападения, избивали девочку четверо.

- До чего докатился народ! Избили девчонку, четверо на одну, - подписал видеоролик автор видео.

В комментариях под видео участники сообщества задались вопросом, почему очевидцы спокойно наблюдали за происходящим, а не заступились за девушку или хотя бы не позвонили в полицию.

Тем временем видеороликом избиения заинтересовались в прокуратуре. После публикаций, появившихся в СМИ и соцсетях, ведомство организовало проверку.

- Обстоятельства совершения неправомерного деяния устанавливаются, - рассказали в прокуратуре Республики Бурятия.

Работники ведомства дадут оценку соблюдению требований законодательства о предупреждении совершения правонарушений и преступлений несовершеннолетними и в отношении них. При наличии оснований пообещали принять меры прокурорского реагирования.

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