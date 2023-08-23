«Много раз видел улицу, где нас убивают»: вещий сон помог бойцу СВО вывести товарищей из-под обстрела

В строю военнослужащих Валерий находится уже 21 год. Фото: из личного архива героя публикации

В том, что Родину защищать – это дело чести, 42-летний Валерий Хертухеев из Улан-Удэ не сомневался еще с детских лет. Перед его глазами всегда был достойный пример – дедушка-военнослужащий. И вот уже больше 20 лет сибиряк посвятил службе в армии. В разговоре с корреспондентом КП-Иркутск мужчина рассказал об участии в СВО, полученной награде из рук Президента РФ Владимира Путина и вещем сне из детства, который спас его жизнь.

Пошел по стопам деда

- Мой дед дослужился до полковника, - рассказывает Валерий Хертухеев. – Прошел советско-финляндскую войну, битву у Халкин-Гола, Великую Отечественную войну. Служил в Монголии, затем перевелся в Братск. О его заслугах часто говорили в семье.

Окончив школу, Валерий, как и многие молодые люди, пошел в армию. Год отслужил в Чите, затем отправился в Чечню, пробыл там 9 месяцев. Когда «срочка» подошла к концу, сибиряк понял, что хочет связать свою жизнь с армией и подписал контракт. В строю военнослужащих Валерий находится уже 21 год. Служил в пехоте, затем разведке. Последние несколько лет занимал должность инструктора по стрельбе на полигоне.

На службе Валерий выполнял немало задач. Фото: из личного архива героя публикации

- Честно говоря, думал, что отработаю только один контракт, - признается Валерий. – Но как-то затянуло это все. Особенно армейская дружба. С товарищами побывали не в одной командировке, вместе служили в горячих точках.

В феврале 2022 года Валерий должен был в числе первых отправиться в зону спецоперации. Но помешали обстоятельства – на тот момент его супруга заключила контракт и уехала работать поваром на золотодобывающее предприятие. Мужчина же присматривал за двумя детьми.

- Я уже не мог терпеть, хотел ехать к своим ребятам, помогать им, - признается Валерий. – В итоге в сентябре договорился с мамой, чтобы она осталась с внуками, а сам отправился на СВО.

Не раз спасало предчувствие и вещие сны

Мужчина отправился в Донецкую Народную Республику. На службе Валерий выполнял немало задач – участвовал в захвате опорных пунктов ВСУ, обеспечивал товарищей боеприпасами и продуктами, эвакуировал раненых и погибших.

Валерий признается, что благодаря тягостям и невзгодам службы отношения между сослуживцами становятся более сплоченными. Фото: из личного архива героя публикации

- У нас во взводе не только профессиональные военнослужащие, но также добровольцы и мобилизованные. Ребята молодые, 20 лет. И мы учимся друг у друга, - рассказывает Валерий. – Мы, «старая гвардия», передаем тактические знания, которые накопились у нас за годы службы на поле боя. А ребята учат нас разбираться в гаджетах, управлению беспилотниками с телефонов и прочим технологиям.

Сибиряк рассказывает, что, отправляясь на СВО, он взял с собой несколько оберегов. Это нефритовое крыло, буддийский кинжал и специальный мешочек, в котором хранится горстка бурятской земли, тибетской земли и несколько зернышек розового риса. Его освятил оракул Далай-ламы. Помогают мужчине и собственные силы.

Однажды Валерий эвакуировал четырех раненых бойцов, которые пострадали во время прилета снаряда. Фото: из личного архива героя публикации

- У меня в роду по отцу и матери есть сильные шаманы. И с детства мне иногда снились вещие сны. Еще в лет 14 увидел, как я, уже взрослый, с двумя товарищами бегу по улице с автоматом в руках. Рядом с нами одноэтажное здание. Мы почти добегаем, но прилет нас убивает. Этот сон снился мне несколько лет, и всякий раз я просыпался в момент смерти, - рассказывает Валерий. – И тут, уже в реальной жизни, он сбылся. Мы с парнями бежали по такой же улице. Я понимал, что все точно так, как в том сне, и что прямо нам бежать не надо. Схватил ребят и бросился в здание. А пулемет как раз начал стрелять именно в то место, куда мы собирались бежать. А иногда просто срабатывает предчувствие. Пару раз было так, что интуитивно уходил с того места, куда через время попадал прилет.

Эвакуировал четырех бойцов

Валерий признается, что благодаря тягостям и невзгодам службы отношения между сослуживцами становятся более сплоченными. О себе бойцы практически не думают. Главное – сберечь товарища.

- В феврале мы меняли дислокацию - переезжали из деревни. Мне как старшине нужно было проверить последний дом: не остались ли там боеприпасы или какие-то вещи. В этот момент сбивают два HIMARS. А неподалеку стояла ремонтная рота из нашей части. И один из снарядов прилетел точно по их местоположению. Когда пошел черный дым, я понял, что прилет пришелся по ним, - рассказывает Валерий. – Со мной был еще один боевой товарищ с позывным Джафар. Мы прыгнули в машины и под обстрелами помчались в ту сторону. Одного парня, по имени Колька, изрешетило с ног до головы. Но он был жив! Еще одного ранило…

Сибиряк эвакуировал пострадавших и помчался в госпиталь. Пока им оказывали первую помощь, Валерий вернулся обратно, чтобы забрать еще двоих бойцов. У одного была сломана нога, второму в бедро прилетел осколок.

- Когда вернулся в медсанчасть, Коля лежал уже на операционном столе. Увидел меня и говорит: «Брат, я дышать не могу». Я начал держать ему голову, чтобы товарищи могли его забинтовать, так как он сильно крутился от боли. Разговаривал с ним и обещал, что мы еще выпьем как-нибудь с ним на родине вместе…

Мужчину погрузили в скорую и отправили в госпиталь в сторону Азова. Валерий поехал следом. Врачи принялись реанимировать пострадавшего. Но усилия были тщетными. Сослуживец сибиряка погиб. Троих удалось спасти.

Заслуженную награду сибиряк получил из рук президента Владимира Путина в Кремле, в начале августа. Фото: из личного архива героя публикации

- Конечно, обидно и тяжело терять боевых товарищей, - признается Валерий. – Но после таких моментов руки не опускаются. Это наша работа. Как говорится, есть такая профессия – Родину защищать. Каждый из этих ребят был профессионалом своего дела: танкисты, разведчики, пехотинцы. Все работали до конца. И мы будем тоже выполнять свой долг до конца!

Получил награду из рук президента

За тот героический поступок Валерия Хертухеева представили к Ордену Мужества. Заслуженную награду сибиряк получил из рук президента Владимира Путина в Кремле, в начале августа.

Сейчас Валерий находится в отпуске на Родине. Фото: из личного архива героя публикации

- После награждения немного успели пообщаться с Владимиром Владимировичем, - рассказывает Валерий. – Он сказал, что мы настоящие герои, поинтересовался здоровьем и пожелал успехов.

Сейчас Валерий находится в отпуске на Родине. Мужчина проводит время с детьми, занимается бытовыми хлопотами, навещает старых друзей и приятелей. Но уже в конце августа военнослужащий вновь вернется в зону спецоперации.

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