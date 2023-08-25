От дешевых футболок до браслета за миллион: откровения байера, как сибиряки охотятся за Prada, Gucci, Zarа

Из-за санкций западные бренды один за другим ушли из России за последние полтора года. Фото: из личного архива героини публикации

Кроссовки от Adidas, нижнее белье от Victoria Secret, сумочка от Prada, туфельки от Gucci, платье от Zara. Из-за санкций западные бренды один за другим ушли из России за последние полтора года. Так что же, все что мы видим сейчас брендового на прохожих – это поделка? Оказывается, все же достать «лимитированный» шмот можно. Иркутяне обращаются за такими товарами к байерам. Среди них – 26-летняя жительница Иркутска Юлия Меркулова. В разговоре с КП-Иркутск она рассказала, что заказывают модники и во сколько им обходится страсть к громким брендам. Как достать желанную кофточку или сумочку? Откровения байера – в материале КП-Иркутск.

Покупала для себя и знакомых

- Я сама раньше периодически пользовалась услугами байеров. Заказывала сумки и обувь из брендов среднего сегмента, таких как Calvin Klein, Michael Kors и другие, - рассказывает Юлия Меркулова. - В Иркутске на тот момент был либо довольно маленький ассортимент, либо не было этих товаров совсем. А я интересуюсь трендами и ценю качество вещей.

Стать байером сибирячка решила, когда находилась в декрете. Фото: из личного архива героини публикации

А когда в Иркутске закрылись популярные Zara, H&M, Bershka, OYSHO, Massimo Duty и сделать заказ и оплатить его на официальном сайте производителя тоже стало невозможно, Юлия призадумалась – а не заняться ли самой новым делом. И несколько месяцев назад, находясь в декрете, решила, что хочет попробовать. В первую очередь, чтобы заказывать вещи для себя и знакомых.

Браслет стоимостью 1 млн рублей

Юлия вспомнила, что у нее в Испании живут хорошие знакомые, муж с женой, которые бы могли помочь ей в этом деле – а именно, заниматься выкупом вещей у производителей и отправлять их в Россию. Конечно же, за определенную плату.

Проблем с отправкой посылок через границы у байеров не возникает. Фото: из личного архива героини публикации

- В результате они стали моими партнерами. Моя работа заключается в том, чтобы найти клиентов, оформить заказы и перевести им деньги. Они в свою очередь находят товар, выкупают его и отправляют мне, а я – покупателю – рассказывает Юлия. – Проблем с пересечением границ не возникает, так как партнеры отправляют заказы покупателей личными посылками на мой адрес с помощью транспортных компаний и почтой. Клиент оплачивает стоимость вещи, расходы за доставку и комиссию байеру. Она кстати составляет от 10 до 30% от суммы товара. Чем дороже заказ, тем меньше процент. Все расходы и доходы я делю с партнерами поровну.

Легкий заработок? И Юлия так думала. Пока не столкнулась с реальностью.

Оказалось, необходимо знать испанский язык и умело ориентироваться на иностранных сайтах. Первое время сибирячка искала нужные товары и их размерный ряд с помощью словаря. Во-вторых, байерам нужно постоянно следить за курсами иностранных валют и уметь подстраиваться под обстоятельства. Кроме того, несколько раз в неделю иркутянка ездит в транспортную компанию и принимает многокилограммовые посылки, которые необходимо разобрать, расформировать по заказам и доставить клиентам. Для этого сибирячке пришлось выделить целую комнату в квартире. А еще не забывать наблюдать за модными стилистами и блогерами, которые задают тренды на те или иные вещи, следить за распродажами и активно вести свои соцсети, с помощью которых можно найти новых клиентов.

Основными заказчиками байера из Иркутска являются девушки и женщины от 20 до 40 лет. Фото: из личного архива героини публикации

- Иногда приходится поискать тот или определенный товар. Допустим, клиент может скинуть изображение сумочки, а прямого названия или упоминания бренда на ней нет, - рассказывает Юлия. – Тогда выручает опыт: разглядываю рисунки, линии, фурнитуру, какие-то детали, которые могут быть характерны для той или иной торговой марки. На это может уйти не один день.

А кто же эти загадочные клиенты? Как рассказывает Юлия, основными ее заказчиками являются девушки и женщины от 20 до 40 лет. Заявки поступают буквально на все: от детского нижнего белья или футболок от H&M до изящных туфлей-лодочек от Dolce&Gabanna, стоимостью до 100 тысяч рублей. Но находятся среди клиентов и мужчины. Представители сильного пола в основном предпочитают приобретать спортивную одежду и обувь от Nike и Adidas, либо радуют любимых оригинальными подарками. Один из самых крупных заказов Юлии - браслет от Cartier, стоимостью свыше миллиона рублей.

«Как не нарваться на мошенников»

Как понять, не хотят ли вас надуть? А то деньги-то вперед возьмут, а где гарантия, что свою заветную посылку все-таки получите?

Несколько раз в неделю иркутянка ездит в транспортную компанию и принимает многокилограммовые посылки. Фото: из личного архива героини публикации

Есть несколько советов. Во-первых, обращайтесь только к проверенным байерам – по рекомендациям знакомых. Во-вторых, не ленитесь прошерстить соцсети охотника за брендами. Какое видео выкладывает, как доставляет посылки, какие комментарии пишут довольные или недовольные клиенты. Также можно и самим написать кому-то из них в личку, спросить, были ли проблемы, какие. В третьих, отличить оригинал от реплики тоже можно. Например, у каждой брендовой вещи есть свой штрих-код. По нему можно проверить, настоящая ли сумочка или платье подделка.

Байеры должны наблюдать за модными стилистами и блогерами, так как именно они задают тренды. Фото: из личного архива героини публикации

Если приобретаете дорогой товар, то можно договориться, чтобы российский байер созвонился с вами по видеоконференции из магазина, где зарубежный байер выкупает товар и мог продемонстрировать его вам.

- Многие сравнивают байеров с «челноками» из 90-х, - смеется Юлия. – А я ощущаю себя настоящей феей, которая исполняет желания!

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