От бирюзового озера до мраморного карьера: топ-5 живописных локаций под Иркутском для идеальных фотографий

Кадры с этих мест определенно украсят не только социальные сети. Фото: из личного архива Юлии Голди, Виктории Кудаевой

До конца лета остаются считанные дни, а ведь это время как нельзя лучше подходит для фотосессий. Если вы еще не успели сделать красивые солнечные снимки, то еще есть возможность наверстать упущенное!

КП-Иркутск составила топ-5 интересных локаций, на фоне которых можно провести необычную фотосессию. Кадры с этих мест определенно украсят не только социальные сети, но и попадут в вашу личную копилку воспоминаний.

Сибирские «Мальдивы»

Чтобы сфотографироваться на фоне прозрачной лазурной воды и белого песка необязательно покупать билеты на теплые острова. Свои «Мальдивы» есть и в регионе. Находятся они в Черемхово, недалеко от кольцевой развязки. За эффектными снимками сюда приезжают из разных городов региона, устраивают яркие фотосессии в купальниках и парео.

За эффектными снимками сюда приезжают из разных городов региона. Фото: из личного архива Елены Мальцевой

Несмотря на то, что местность здесь очень красивая, купаться в этом озере все же нельзя. Дело в том, что «Мальдивы» - это бывшая горная выработка, в которой до 90-х годов добывали уголь. Позже полость заполнилась водой. В любой угольной выработке присутствует повышенное содержание солей. Аллергия и экземы – лишь часть возможных последствий от отдыха на этом «райском» уголке.

Мраморный карьер

Еще одна топовая локация – заброшенный мраморный карьер в небольшой деревне Бугульдейка. Поворот к ней находится на 136 километре трассы к Малому морю.

Месторождение мрамора значительно старше самого Байкала. Фото: из личного архива Виктории Кудаевой

Сюда приезжают за необыкновенными впечатлениями: глыбы такие огромные, что на их фоне человек смотрится как миниатюрная статуэтка. Специалисты утверждают, что возраст мрамора составляет более двух миллиардов лет, так что месторождение значительно старше самого Байкала. Кстати, фотографы рекомендуют делать снимки в пасмурную погоду, таким образом мрамор выглядит еще более белоснежным.

Белые скалы

Если вы уже не один раз побывали на Витязе в Шелеховском районе и покорили утес 33 богатыря возле села Шаманка, тогда обязательно посетите скальники на реке Белой. Добраться туда совсем не сложно: проехать Усолье-Сибирское, в поселке Средний свернуть с трассы в сторону поселка Тайтурка, затем взять курс на деревню Холмушино. Далее двигаться вверх по берегу реки примерно 1,5 километра. И вы на месте!

Величественные пейзажи станут невероятным фоном для самых ярких фотоснимков! Фото: из личного архива Виктории Кудаевой

Величественные пейзажи, сочетающие три стихии, – камень, воду и воздух – станут невероятным фоном для самых ярких фотоснимков!

Бирюзовое озеро

Еще одна «незаезженная» локация – глиняный карьер с бирюзовой водой. Он находится всего в часе езды от Иркутска. Маршрут такой: нужно выехать в сторону Усть-Орды, в деревню Никольск. Доехав до середины населенного пункта, свернуть направо и далее ориентироваться по спутниковой карте. Дорога от деревни до самого карьера состоит из гравийки и глины, поэтому в дождливые дни лучше отказаться от фотосессии. Стоит подождать один-два солнечных дня, когда дорога полностью высохнет, чтобы не застрять там на автомобиле.

Несмотря на то, что цвет воды очень красивый, купаться в ней все же нельзя. Фото: из личного архива Юлии Голди

Несмотря на то, что цвет воды очень красивый, купаться в ней все же нельзя. Карьер глинистый, поэтому нужно соблюдать аккуратность, чтобы в него не засосало. Также фотографы рекомендуют взять с собой на всякий случай сменную обувь, которую не страшно запачкать.

Озеро с кувшинками

По дороге на Байкал, недалеко от города Слюдянка есть невероятное озеро с нежными белыми кувшинками. Эти красивые и редкие для Сибири цветы покрывают все водное зеркало в середине лета. Кувшинки находятся ближе к центру озера, поэтому, чтобы добраться до них нужно взять сап или надувную лодку. Кстати, особенно яркими получатся снимки, если их сделать с высоты, с помощью квадрокоптера.

Кувшинки находятся ближе к центру озера, поэтому, чтобы добраться до них нужно взять сап. Фото: из личного архива Оксаны Тувакмедовой

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