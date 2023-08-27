Не вышли с маршрута в назначенное время: пятеро туристов пропали при сплаве по реке на катамаранах в Бурятии

Известно, что группа была зарегистрирована. Фото: ГУ МЧС по Республике Бурятия

Туристическая группа в составе пяти человек исчезла в Северо-Байкальском районе Бурятии во время сплава на двух катамаранах по реке Тыя. Сейчас их ищут спасатели. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Республики Бурятия.

- В назначенное время группа не вышла с маршрута. Сегодня для оказания помощи туристам было принято решение о начале поисково-спасательной операции, - говорится в сообщении ведомства.

Известно, что группа была зарегистрирована. Туристы могут находиться в районе урочища Перевал Северо-Байкальского района. Оттуда спасатели и начали поиск. К работе привлечены пять человек и две единицы техники МЧС.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о поисках группы из восьми туристов, пропавших в начале июля в Бурятии. Среди отдыхающих были жители Новосибирска, Перми, Ханты-Мансийска и Минусинска. Они сплавлялись на катамаранах по реке Снежная. Для большинства туристов сплав был далеко не первым, они были хорошо подготовлены и снаряжены. Группа планировала преодолеть расстояние в 180 километров по реке с учетом остановок на отдых и ночевки за две недели. Конечной точкой маршрута должно было стать село Выдрино 8-9 июля.

Однако 6 июля во время прохождения порогов в Слюдянском районе Иркутской области все четыре катамарана перевернулись. Люди попали в стремительный поток. Три человека выбрались на берег поблизости, а пятерых унесло бурным течением. На следующие сутки удалось найти живыми сразу четырех пропавших. О судьбе последней туристки ничего не было известно на протяжении трех недель. В конце июля тело погибшей 45-летней женщины было обнаружено в Слюдянском районе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

От дешевых футболок до браслета за миллион: откровения байера, как сибиряки охотятся за Prada, Gucci, Zarа (подробнее)

Убийца в овечьей шкуре: как образцовый семьянин и милиционер растерзал больше 80 женщин из мести жене за измену (подробнее)

«Много раз видел улицу, где нас убивают»: вещий сон помог бойцу СВО вывести товарищей из-под обстрела (подробнее)