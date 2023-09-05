7-летняя девочка упала на металлические штыри на детской площадке в Бурятии

О несчастном случае сообщила детский омбудсмен в Бурятии Наталья Ганькина Фото: Олег РУКАВИЦЫН

7-летняя девочка упала на металлические штыри сломанного турника, играя на детской площадке в Улан-Удэ. О несчастном случае в своих соцсетях сообщила детский омбудсмен в Бурятии Наталья Ганькина. Оказалось, что травму ребенок получил еще в июне 2022 года. Однако привлечь виновных к ответственности удалось только сейчас.

- Мать девочки неоднократно обращалась в правоохранительные органы о привлечении управляющей компании к ответственности. Однако никаких мер принято не было, - рассказала уполномоченная по правам ребенка в Бурятии Наталья Ганькина.

Чтобы восстановить справедливость, правозащитница обратилась в прокуратуру. В результате суд удовлетворил иск прокурора о взыскании с управляющей компании морального и материального вреда.

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