«Кросс нации» пройдет в Иркутске 16 сентября 2023 года Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Готовы проверить свою выносливость и скорость? Совсем скоро, 16 сентября, состоится Всероссийский день бега! Кросс нации в Иркутске 2023 пройдет масштабно. Подробности рассказали в администрации города.

Кросс нации в Иркутске 2023: как зарегистрироваться

Итак, участвовать могут все желающие старше 7 лет. На выбор есть дистанции в четыре, шесть, восемь и 12 километров. Так что можно пробежать наиболее комфортную для вас. Каким будет маршрут? По традиции спортсмены стартуют от памятника Александру III.

Важно! Допуск к состязаниям нужно получить заранее, 13 или 14 сентября с 9:00 до 16:30 и 15 сентября с 9:00 до 15:30 (перерыв с 12:00 до 12:45). С собой нужно взять паспорт или свидетельство о рождении, справку от врача. Приходить по адресу: улица Поленова, 18.

А перед тем, как стартует Кросс нации в Иркутске 2023, с 8:30 до 9:30 16 сентября пройдет запись участников.

Но соревнования состоятся не только для взрослых. Шанс проявить себя будет и у детей.

- Планируется провести спортивную акцию «Все на старт» для детей шести-десяти лет. Для маленьких спортсменов предусмотрена дистанция в один километр. Регистрация на детский забег будет проходить на месте старта, - рассказывал ранее министр спорта Приангарья Павел Богатырев.

Не пропустите регистрацию на Кросс нации в Иркутске 2023.

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