Держала дочку под водой, пока она не перестала дышать: женщина из Братска утопила ребенка из-за бытовых проблем

Уроженку Братска обвиняют в убийстве собственной дочери. Фото: СУ СКР по Краснодарскому краю

В Краснодаре 35-летнюю уроженку Братска обвиняют в убийстве девочки. Женщина утопила собственную дочь из-за бытовых проблем. Об этом сообщает пресс-служба краевого суда.

- Как выяснилось, днем 5 сентября женщина находилась на съемной квартире вместе со своей двухлетней дочерью. Обвиняемая набрала в ванну воду, опустила туда девочку и держала под водой до тех пор, пока ребенок не перестал подавать признаков жизни, - сообщают в СУ СК России по Краснодарскому краю.

По словам женщины, она приехала в Краснодар в августе и в это же время ее психологическое состояние ухудшилось, что и послужило поводом для убийства дочери.

Сейчас братчанка помещена под стражу на два месяца. За это время будет продолжаться расследование по сбору и закреплению доказательств. Назначен полный комплекс судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрической экспертиза обвиняемой.

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