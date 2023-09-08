Оборудовано все как полагается - с карманом для заезда, разметкой. Фото: Любовь АРБАТСКАЯ

В этом году обновляют одну из самых загруженных дорог - Академическую улицу в Иркутске, а точнее полтора километра от остановок «Управление ГЭС» до «Дома кино». По проекту ее расширяют до четырех полос, делают новый поворот на Сеченова, прокладывают около километра ливневки и переносят остановки «Улица Мухиной» на улицу Захарова. «КП-Иркутск» проверила, удобнее ли стало водителям и пешеходам после ремонта.

Ремонт Академической улицы в Иркутске в 2023 году завершится в сентябре Фото: Любовь АРБАТСКАЯ

Академическая улица в Иркутске

Пройти квест

Итак, выезжая со стороны Радужного на Академическую, видим, что работы еще идут - укладывают асфальт. Далее, поворот на Сеченова (в микрорайон Юбилейный) готов и для автомобилистов здесь все, в принципе, комфортно. Но вот пешеходы вынуждены пересекать улицу на свой страх и риск: «зебры» здесь пока нет. Между машинами опасно лавировала мама с коляской и тремя маленькими детьми...

На Сеченова сделали новый поворот для машин, но пешеходам пока приходится пересекать этот участок на свой страх и риск. Фото: Любовь АРБАТСКАЯ

Движемся дальше в сторону плотины ГЭС. Новые тротуары достаточно широкие, идти удобно. Но - не хватает пешеходного перехода и здесь, возле островка безопасности на пересечении Мухиной и Якоби. Расстояние между ближайшими «зебрами» приличное, так что народ просто перебегает дорогу. Зато, вероятно, временный, но все же плюс для водителей - с расширением дороги до четырех полос появилось место для парковки вдоль тротуара. Пока запрещающих знаков нет, так что машины охотно ставят.

Пешеходы перебегают дорогу в районе пересечения Академической и Якоби - до переходов далековато. Фото: Любовь АРБАТСКАЯ

Но с автобусными остановками сложнее. Из соображений безопасности после расширения магистрали их перенесли ближе к плотине ГЭС - на Захарова (напротив Александро-Невской церкви), оборудовали карманы для заезда, нанесли разметку, сделали ограждения, - в общем, все как полагается. Только вот они пустуют, а пассажиры по привычке толпятся на старых остановках - на Мухиной и на Захарова возле коррекционной школы №7. Когда подъезжают маршрутки и троллейбусы, им машут рукой - мол, тормози. И транспорт останавливается прямо на полосе - а куда деваться, не оставлять же людей стоять. Если вы на автомобиле, придется объезжать.

Остановку "Улица Мухиной" перенесли, но люди по-прежнему ждут транспорт здесь. Фото: Любовь АРБАТСКАЯ

- Знали, что остановку перенесли? - спрашиваю стоящих женщин.

- Ну видели, и что? Неохота туда идти, - отмахиваются.

Новая остановка, на улице Захарова, пустует. Фото: Любовь АРБАТСКАЯ

Высадят 200 деревьев

На длинном пешеходном переходе, связывающем новые остановки на Захарова, еще не включили светофоры. Вероятно, скоро они заработают, но пока что пересечь дорогу - целый квест. Автомобилисты не сильно-то хотят уступать: пришлось пропустить несколько машин, прежде чем кто-то притормозил.

Пока светофоры возле новых остановок еще не включили, переходить нужно внимательно - не все автомобилисты пропускают пешеходов. Фото: Любовь АРБАТСКАЯ

В администрации пока не прокомментировали, когда включат светофоры и сделают ли в этой зоне дополнительные пешеходные переходы. Известно только, что работы будут идти еще около недели. А когда обновление Академической улицы в Иркутске закончат, здесь высадят больше 200 деревьев - старые вырубили, чтобы расширить проезжую часть и тротуары.

- Это один из наиболее масштабных проектов в Свердловском округе за последнее десятилетие. Работы идут под надзором специалистов стройконтроля из Новосибирска. Серьезных нарушений не зафиксировано, мелкие недочеты подрядная организация устраняет на месте.

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