В дождь улицы превращаются в реки: почему в Иркутске остро стоит проблема с ливневками

В Иркутске 180 км ливневых сетей. Фото: Регина РАХИМОВА

Сентябрь – на дворе, здравствуй, дождливая пора. Какая же осень без осадков? Тут бы синоптикам выступить с заявлением, мол, погода будет солнечной, теплой и сухой. Но нет, наоборот, прогноз совсем не радужный: сентябрь ожидается особенно дождливым. Первая неделя это доказала: ливень шел почти сутки. И более того – уже побит очередной рекорд, причем 120-летний. Всего за день выпало 35 мм осадков. Такого не наблюдалось за последние 120 лет!

Техническо возможно, но дорого

И как только в городе начинается дождь, многие улицы превращаются в реки! Пешеходы и автомобилисты буквально тонут. Например, остановка «Лисиха»: кто бывал там в дождь, поймет. Беда Иркутска в ливневых канализациях, а точнее в их минимальном количестве.

- Ливневок в Иркутске, как не было, так и нет. Почему? – задаются вопросами горожане.

С вопросом, почему тема с ливневками никак не решится, КП-Иркутск обратилась к Виктору Чупину, заведующему кафедрой городского строительства и хозяйства ИРНИТУ.

- В Иркутске раздельная система водоотведения. Например, хозяйственно-бытовые сточные воды (канализационные) попадают в очистные сооружения, - говорит Виктор Чупин. - Протяженность таких сетей в городе примерно 720 км. А ливневые сточные воды должны собираться по отдельным и самостоятельным системам. Но беда в том, что таковых в Иркутске не существует. Первые ливневки, которые строились еще 50-70 лет назад, создавались без расчетов на будущее. Это небольшие колодцы, между собой не запитаны.

Также Виктор Чупин отмечает, что всего в Иркутске 180 км ливневых сетей. Основная часть находится в Правобережном округе. А город только им не ограничивается! Более того, некоторые и из тех немногих существующих, забиты мусором и не работают.

- Технических проблем в вопросе строительства ливневок в городе нет. Сети теплоснабжения точно никак не могут мешать их созданию, - добавляет завкафедрой. – Эти коммуникации проходят на глубине максимум 1,5 метра, а дождевые – на 3 метра. Также, не мешает созданию канализации и плотная застройка. Есть современные технологии прокладки, которые позволяют устанавливать ливневки под домами и между домами.

На Дзержинского нашли решение проблемы

Выход из сложившейся ситуации - в создании централизованной системы ливневой канализации. Их, уверен Виктор Чупин, можно объединить с обычной канализационной. Но это требует больших финансовых вложений - около 16 млрд рублей. Даже за год такую и не возведешь, понадобится минимум пять лет.

- Но делать это надо. Если вода стоит не уходит, грунт может размыть, - говорит Виктор Чупин.

В администрации Иркутска подтверждают, что большая часть центральной части города была построена без ливневых канализаций.

- Существуют только водопропускные и дождеприемные лотки, - комментируют в администрации Иркутска. - Их регулярно прочищают силами МУП «Иркутскавтодор». В сильный ливень на улицах, в том числе отремонтированных в этом году, действительно образуются лужи. Полностью решить данную проблему невозможно. Однако специалисты администрации рассматривают различные варианты исправления ситуации. Например, есть решение по улице Дзержинского – оборудовать ее такой системой, которая обеспечить отвод воды со всех дорог, расположенных перпендикулярно.

Сейчас проектированием и ремонтом магистралей занимаются подрядные организации, которые выбираются на конкурсной основе. Создание ливневок стоит очень дорого. Городской бюджет позволяет сделать не более одной ливневой канализации в год.Тем не менее работа ведется. Так, недавно в городке ИВАТУ у аллеи генерала Калицова восстановили ливневую канализацию. А скоро на пересечении улиц Ядринцева и Трилиссера обеспечат отвод воды с проезжей части.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Она возвращалась с праздника, а я предложил подвезти»: истории неизвестных ранее жертв ангарского маньяка Попкова (подробнее)

«Стоим на остановках по 40 минут»: почему на маршрутки «Шелехов-Иркутск» скапливаются очереди и как это решить (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться?

Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp/Telegram: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

Узнавайте новости первыми: подпишитесь на наш телеграм, группы ВК и Одноклассниках

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал