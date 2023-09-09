«Посинел, пульс не прощупывался»: супруги из Иркутска вернули к жизни подростка, тонувшего в Средиземном море

Семейная пара врачей из Иркутска Алексей и Елена Соловьевы уже несколько десятков лет служат на страже здоровья маленьких пациентов. Фото: предоставлено героем публикации.

Семейная пара врачей из Иркутска Алексей и Елена Соловьевы уже несколько десятков лет служат на страже здоровья маленьких пациентов. Алексей Александрович – заместитель главного врача хирургии Ивано-Матренинской детской больницы. Его жена Елена Александровна – анестезиолог-реаниматолог. И при этом спасают жизни, даже находясь в отпуске. Именно так спасли 17-летнего подростка – он захлебнулся, купаясь в Средиземном море.

Вернули из клинической смерти

В середине августа Соловьевы вместе с младшей дочерью отдыхали в турецком городе Сиде. В один из дней семья загорала на пляже, на берегу моря.

- Было около шести вечера, мы собирались возвращаться в отель и укладывали вещи в сумку. Внезапно началась паника среди отдыхающих, доносились громкие крики и возгласы о помощи, - рассказывает Елена Соловьева. – Я обернулась и увидела, как десяток людей склонились над чьим-то телом…

Сработал профессиональный рефлекс врача. Не раздумывая ни секунды, Елена побежала в сторону происшествия. Супруг увидев, как жена пронеслась мимо, бросился следом за ней.

- Я увидела, что на песке лежит молодой человек в состоянии клинической смерти: парень был без сознания, кожа синего цвета, пульс на сонных артериях не прощупывался, - рассказывает Елена. – Испуганные отдыхающие просто стояли и смотрели на него, не зная, что делать.

Елена принялась за спасение. Освободила ротоглотку парня от морской воды и слизи и принялась проводить сердечно-легочную реанимацию: закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Когда сибирячка уставала, ее тут же менял супруг. Примерно через 10 минут сердце подростка заработало вновь.

- Он задышал, его кожа порозовела, восстановилось сердечная деятельность, - рассказывает Елена. – К тому моменту уже подъехала карета скорой помощи. Медики положили парня на носилки и увезли в больницу.

«Мы будем молиться за вас!»

Как позже выяснилось, пострадавшим оказался 17-летний подросток из Москвы. Он прилетел в Турцию на отдых вместе с родителями. Это был первый день их путешествия, и они сразу же отправились на пляж. Море было неспокойное, волны били в берег, но юноша решил все равно искупаться и понырять. Внезапно соленая вода попала ему в верхние дыхательные пути. Парень захлебнулся, потерял сознание и пошел ко дну. К счастью, недалеко плавали два турка, которые вытащили его на берег.

- Родители юноши находились в смятении и не могли произнести ни слова. Они были просто ошеломлены и потеряны, - рассказывает Елена. – На следующий день мы случайно встретились с ними. Они узнали нас и подошли познакомиться. Семья поблагодарила за спасение сына и спросили наши имена, чтобы помолиться за нас. И так получилось, что, оказывается, их тоже зовут Елена и Алексей!

Как позже узнали Соловьевы, сын пары пролежал в реанимации четыре дня. Благодаря вовремя оказанной помощи врачей из Иркутска, жизни и здоровью подростка сейчас ничего не угрожает.

- Не ожидала, что придется применить профессиональные навыки на песчаном берегу Средиземного моря. Ведь кроме рук у нас ничего не было, - признается Елена. – Но к счастью, все обошлось! Общеизвестно, что чем быстрее начинается сердечно-легочная реанимация, тем больше шансов у пострадавшего выжить.

Чудесное спасение на берегу Средиземного моря, как признается сибирячка, объединило две семьи из разных городов.

- Думаю, мы друг друга не забудем, это точно, - улыбается Елена.

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