Грызут провода и пугают прохожих: жители микрорайона Юбилейный в Иркутске жалуются на нашествие крыс

В августе на территории микрорайона Юбилейный дератизацию трижды травили крыс. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- На одной мусорке могут жить сразу 10 крыс. И это еще как минимум, - рассказывает Олег – житель микрорайона Юбилейный Иркутска. Там, если верить сообщениям жителей, появилась проблема с крысами. Грызуны развелись возле мусорки. Однако ею только ареол их обитания не ограничивается. Их стали замечать и во дворах… А это опасно. Крысы — переносчики разных инфекционных заболеваний.

– Слышал, что кому-то даже провода в машине перегрызли. Сам лично видел, как они провода едят, те, что на земле валялись. Их действительно много развелось, все соседи тоже жалуются.

Продолжается крысиный террор в Юбилейном уже несколько недель. А по местным городским пабликам распространяется видео, на нем рой грызунов заполонил одну из мусорок Юбилейного.

- Зато, как в Париже, - шутят сибиряки в комментариях.

Но жителям Юбилейного - не до смеха. КП-Иркутск обратилась за комментариями к специалистам.

- В августе на территории микрорайона Юбилейный дератизацию (комплексное уничтожение крыс – прим. Ред.) проводили трижды, - ответили КП-Иркутск в администрации Иркутска. - После поступления информации о наличии грызунов на отдельных участках сегодня подрядная организация применяет очередной комплекс мер по уничтожению крыс. Также рассматривается возможность проведения еще одной дератизации в середине сентября совместно с управляющей компанией.

Сибиряки связывают проблему с тем, что мусор вывозят не по графику. Ведь именно вокруг контейнеров и обитают грызуны. Кстати, в Юбилейном мусор вывозит региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами РТ-НЭО. Ко в компании уверены — с их стороны нарушений нет.

- В микрорайоне Юбилейный отходы вывозятся по графику (ежедневно) и без нарушений, согласно нормам СанПиН, - комментирует РТ-НЭО. - Для установки дополнительных контейнеров/уборки территории необходимо обратиться к собственнику площадки, поскольку за создание и содержание мест для накопления ТКО, контейнерной площадки отвечают собственники - органы местного самоуправления и управляющие компании. Региональный оператор отвечает за вывоз ТКО из контейнеров, но при обнаружении подобных проблем мы также направляем уведомление собственнику.

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ

Если ваш район стали заполонять грызуны, нужно обратиться в Службу государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области - написать обращение на портале ГИС ЖКХ, либо через МФЦ или прийти лично с паспортом по адресу ул. Поленова, д. 18а/1.

- Ваше обращение будет основанием для проведения проверки управляющей компании, - добавляет жилстройнадзор Иркутска.

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