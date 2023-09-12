Что произошло в Иркутске в ночь на 12 сентября 2023 года: последние новости Фото: Иван МАКЕЕВ

В Иркутской области ожидается облачная погода, но с кратковременными осадками 12 сентября. Как сообщают в пресс-службе Иркутского гидрометцентра, в этот день в регионе ожидается также туман, а температура воздуха днем будет колебаться от +17 до +21 градуса.

В Боханском районе 16-летний подросток скрывался от полиции, как итог - опрокинул автомобиль. Изначально в полицию поступил анонимный звонок. Звонивший рассказал, что по улицам ездит авто, водитель которого явно нарушает ПДД. Тогда к месту происшествия выехал патруль ДПС, который требовал водителя остановиться. Однако тот только прибавлял скорость.

В селе Хомутово ликвидирован пожар в жилых домах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. Пожарные смогли потушить пламя спустя час. Однако в результате возгорания пострадали три жилых дома, автомобиль и кладовка.