Что произошло в Иркутске в ночь на 13 сентября 2023 года: последние новости Фото: Артем КИЛЬКИН

Две уникальные тройни появились на свет в областном перинатальном центре Иркутской областной клинической больницы. Об этом рассказали в областном министерстве здравоохранения. Одна тройня родилась 31 августа, а другая - 1 сентября. При этом интересно, что количество троен в регионе – 1 случай на 15 тысяч родов.

Мошенники все чаще применяют различные уловки, чтобы обмануть жителей Иркутской области. Одним из распространенных методов является отправка ссылок от знакомых с просьбой проголосовать в конкурсе. После перехода по ссылке злоумышленники могут завладеть вашими учетными записями на различных порталах.

В Иркутске полицейские ищут мужчину, который подозревается в незаконном использовании чужой банковской карты. За короткое время он успел совершить несколько транзакций, потратив более пяти тысяч рублей. В частности, он обновил прическу и купил цветы.