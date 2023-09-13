Спас женщин, детей и собаку: помощник участкового в Иркутске бесстрашно бросился в горящий кризисный центр

Полицейский в Иркутске помог эвакуироваться людям из горящего кризисного центра
Фото: ГУ МВД по Иркутской области
Помощник участкового в Иркутске помог эвакуироваться женщинам с детьми из горящего здания. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области
- Пожар произошел в кризисном центре для женщин с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации. Судя по всему, светильник в прихожей одной из комнат загорелся из-за перепадов электроэнергии. Сильный дым заполонил комнаты, и сработала пожарная сигнализация, - рассказывают в МВД.
По счастливой случайности, неподалеку от здания находился старший сержант полиции Эльшан Дашдамиров со своим братом и товарищами. Мужчины услышали сирену и побежали на помощь. Когда они поняли, что в здании пожар, то незамедлительно перелезли через забор и, несмотря на сильное задымление, начали помогать женщинам с детьми эвакуироваться из учреждения.
Молодые люди сразу же распределили между собой обязанности: одни помогали эвакуироваться, другие – искали детей, которые могли спрятаться, испугавшись пожара.
Мужчины возвращались в задымленное здание несколько раз, чтобы убедиться, что все в безопасности. Никто не пострадал. По словам жительниц и сотрудников центра, молодые люди оказали серьезную физическую и моральную помощь. Кстати, помимо детей, полицейский с товарищами спас еще и собаку, которая случайно оказалась в помещении.
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