Что произошло в Иркутске в ночь на 14 сентября 2023 года: последние новости Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Иркутской области в ближайшее время состоится судебное заседание по делу женщины, которая обвиняется в убийстве своего ребенка. Согласно данным следствия, 35-летняя женщина длительное время не обращалась за медицинской помощью, несмотря на ухудшение состояния здоровья ребенка. Кроме того, она не обеспечивала его правильным и качественным питанием, предпочитая давать ему продукты быстрого питания.

По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 сентября в некоторых районах Иркутской области ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Специалисты отмечают, что особенно сильные осадки ожидаются в северо-восточных районах региона.

Три автомобиля были арестованы в Иркутской области осенью после того, так как их владельцы занимались майнингом криптовалюты в неподходящих помещениях. Два из этих автомобилей будут выставлены на продажу, чтобы погасить накопившиеся долги.