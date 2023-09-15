В Усолье-Сибирском иномарка сбила 10-летнего мальчика на велосипеде Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Усолье-Сибирском полиция проводит расследование аварии, в которой пострадал несовершеннолетний велосипедист. Инцидент произошел вечером 13 сентября на проспекте Красных Партизан. По предварительным данным, 10-летний ребенок выехал на дорогу перед автомобилем Toyota Corolla Fielder.

В Иркутске полиция смогла найти подозреваемого в использовании чужой банковской карты для оплаты услуг, благодаря интернет-пользователям. Мужчина использовал банковскую карту, принадлежащую жительнице Иркутска, чтобы оплатить новую прическу, цветы и мастерку.

В Иркутске 30 сентября состоится традиционный осенний общегородской субботник. Всем участникам будет предоставлен необходимый инвентарь. Организаторы уже подготовили 30 тысяч мусорных пакетов и 15 тысяч пар перчаток.