Что произошло в Иркутске в ночь на 16 сентября 2023 года: последние новости Фото: Алексей БУЛАТОВ

Этим летом в Иркутской области паводки нанесли ущерб нескольким садоводствам и населенным пунктам. В июле река Китой вышла из берегов в Ангарске. В результате этого, 1 262 земельных участка и 167 домов были затоплены. В августе девять населенных пунктов в Казачинско-Ленском районе также оказались подтопленными. Все пострадавшие от паводков в этом году будут получать выплаты в качестве компенсации.

Сотрудники полиции в Иркутске обнаружили случай незаконного запуска квадрокоптера, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. По словам 45-летнего жителя, он просто проверял работоспособность данного устройства.

В Иркутской области жертвам мошенничества предлагают оценивать товары на маркетплейсах и уговаривают их оплачивать заказы на внешних сайтах. В один из полицейских участков поступило заявление от 40-летней женщины. Она рассказала, что наткнулась на объявление в интернете о возможности удаленной работы с крупнейшей российской торговой онлайн-площадкой.