Что произошло в Иркутске в ночь на 20 сентября 2023 года: последние новости Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутской области постепенно начинают подключать социальные объекты и дома к системе отопления. В Катангском районе отопительный сезон стартовал с 1 сентября. На данный момент в регионе отопительный сезон действует в 35 муниципалитетах.

В настоящее время в Нижнеудинске следователи Следственного комитета расследуют ДТП, в котором был задействован пассажирский автобус. В результате инцидента пострадали шесть человек, включая троих детей.

Иркутское правительство утвердило прожиточный минимум на 2024 год. В общем по региону прожиточный минимум составит 16 169 рублей, для работоспособного населения - 17 624 рубля, пенсионеров - 13 905 рублей, а для детей - 15 684 рубля.