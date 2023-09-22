Что произошло в Иркутске в ночь на 22 сентября 2023 года: последние новости Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнеудинске местную жительницу обвиняют в убийстве новорожденного ребенка. Она оставила малыша на улице 13 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома.

За два дня телефонные мошенники выманили у пенсионеров Слюдянки 445 тысяч рублей. Одному из потерпевших аферист звонил под видом следователя. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

В Иркутской области стали чаще проводить операции по удалению тромбов в сосудах головного мозга. Кроме того, растет и число медицинских учреждений, где осваивают эту методику.