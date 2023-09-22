«Положила на ледяную землю и ушла». Женщина родила дочку в поле и убила, а спустя 13 лет страшная правда раскрылась

На допросе женщина рассказала, почему решилась на такой страшный поступок. Фото: СУ СК Иркутской области

Когда в марте 2010 года 20-летняя беременная жительница одного из сел Нижнеудинского района Марина Ануфриева (имена изменены – прим. Ред.) почувствовала схватки, она взяла с вешалки пальто и вышла из дома. Но направилась вовсе не в больницу, где бы ей могли оказать первую помощь, а в сторону… безлюдного поля.

И вскоре прямо среди голых деревьев на подтаявшем снегу на свет появилась девочка. Здоровая и крепкая! А Марина положила дочку на ледяную землю, ушла. Девочка кричала, плакала, но сердце матери не дрогнуло. Понимая, что оставляет кроху на верную смерть, спокойно удалилась…

Определили родственную связь с помощью генотипа

Через некоторое время тельце мертвого младенца обнаружили жители села. Они были в ужасе: малышка замерзла! Вызвали полицию. Задача следствия – найти мать ребенка. Но как это сделать?

- Следователи возбудили уголовное дело. Запрашивали данные в медицинских учреждениях о состоящих на учете беременных. О женщинах, которые ждут ребенка, также спрашивали во время обходов по квартирам и частным домам, - рассказывает следователь СУ СК по Иркутской области Михаил Поляков. – Но ничего не удалось обнаружить. Специалисты взяли анализ крови умершего ребенка, установили генотип и поставили на учет в общую базу данных. В 2011 году расследование дела пришлось приостановить из-за нехватки сведений.

А в августе 2023 года следователи СК и криминалисты, работая с архивными делами прошлых лет, отправили в экспертно-криминалистический центр образец генотипа ребенка на сверку «ребенок-родитель». Через некоторое время пришел ответ. В документе было указано имя мужчины, который, предположительно, мог являться отцом погибшего младенца, найденного 13 лет назад. Им оказался 33-летний житель города Тулуна Иван Кириченко (имя изменено – прим. Редакции). Ранее он был судим и его генотип брали в рамках уголовного дела.

Сотрудники СК отправились в Тулун и нашли Ивана. Он подтвердил, что в 2010 году, когда ему было 20 лет, он действительно находился в отношениях с девушкой, которая проживала в селе Мельница. Но помнил только ее возраст и имя – Марина. О ребенке он не знал! Новость о том, что 13 лет назад его пассия могла родить от него ребенка, стала потрясением.

- Благодаря полученным данным, нам удалось найти нужную женщину. Она подтвердила, что у нее были отношения с жителем Тулуна, и она ждала от него ребенка, - рассказывает следователь. – Взяв генотип женщины, эксперты провели анализ, и подтвердили, что именно она является биологической матерью младенца.

Была не нужна бывшему возлюбленному

Позже на допросе женщина рассказала, почему решилась на такой страшный поступок. Молодые люди встретились в Тулуне благодаря общим знакомым. Девушка переехала в город, чтобы учиться в одном из местных техникумов. Он перебивался случайными заработками. Вскоре между ними завязались отношения. Но продлились недолго, всего несколько месяцев. Инициатором расставания стал Иван. Оказалось, что он встретил новую любовь.

А через время девушка узнала, что беременна. Но эта новость нисколько ее не обрадовала. Марина понимала, что помочь ей в воспитании ребенка никто не сможет: ее семья была малообеспеченной, а Ивану она была не нужна. Девушка даже не стала сообщать своему бывшему возлюбленному о том, что он станет отцом. Когда срок беременности стал большим, и возможности сделать аборт уже не было, она приняла решение избавиться от ребенка.

- Она не вставала на учет по беременности и не наблюдалась у врачей. Девушка была худой, живот был небольшим и ей удавалось его скрывать, - рассказывает следователь. – О беременности знали только ее мать и брат. Но мать умерла в 2019 году, и как рассказывает, подозреваемая, она никогда не была с ней в близких отношениях. Грубо говоря, матери девушки было все равно. А брат страдает психическим заболеванием, и он даже не задумывался о том, что его сестра была беременная, а потом ребенок куда-то исчез.

Вскоре Марина переехала из села в Нижнеудинск. О прошлом старалась не вспоминать. Устроилась на работу, съехалась с мужчиной и через два года родила от него дочь. Сейчас девочка учится в пятом классе. В поле зрение сотрудников полиции Марина никогда не попадала.

Грозит до 10 лет лишения свободы

- Женщина не отрицает своей причастности к преступлению и сотрудничает со следствием. Но складывается впечатление, что раскаяния из-за своего поступка она не испытывает, - рассказывает следователь.

Расследование уголовного дела продолжается.

- Женщине предъявлено обвинение по статье «Убийство малолетнего лица». Ей грозит до 10 лет лишения свободы. Но есть также смежное преступление по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка», - рассказывает следователь СК Михаил Поляков, - После проведения психиатрической экспертизы мы уже будем определяться с окончательной квалификацией. Было это умышленное убийство, либо она находилась в какой-то психотравмирующей ситуации и не понимала характера совершаемых действий.

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