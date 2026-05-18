Погода в Иркутске на неделю с 18 по 24 мая заставит горожан в очередной раз терпеть капризы переменчивого мая. Напомним, на помощь арктическому холоду, который принес в регион похолодание, пришли монгольские циклоны с дождями. Так, в понедельник, 18 мая, в столице Приангарья сотрудники Иркутского Гидрометцентра прогнозируют осадки. И вообще вся неделя обещается дождливая.

Понедельник

В Иркутске в ночь на 18 число выпал дождь. Небо останется затянутым в понедельник и днем, а также сохраняется вероятность осадков.

- 18 мая в Иркутске днем кратковременный дождь, ветер дует северо-западный со скоростью 5−10 м/с, - сообщает Иркутский Гидрометцентр. – Днем температура воздуха составит +8…+10 градусов.

Вторник

В ночь на вторник в региональном центре, возможно, снова выпадет небольшой кратковременный дождь. По данным Гидрометцентра России, вероятность этого - 55%. Ночью 19 мая в Иркутске до +3 градусов, днем до +18 и опять небольшой кратковременный дождь.

Среда

Облачной с прояснениями и без осадков окажется ночь 20 мая (при условии, что циклон не решит задержаться еще на пару суток – подробнее). Столбики уличных термометров ночью опустятся до +4 градусов, а днем поднимутся до +22. Этот показатель станет один из самых высоких на этой семидневке. Дождя днем в среду не предвидится.

Четверг

Погода в Иркутске 21 мая опять принесет дожди. Небольшой кратковременный дождь выпадет в ночь на четверг, а днем накрапывать будет уже временами. При этом снова немного похолодает – ночью ожидается до +8, днем – до +15.

Пятница

Небольшой кратковременный дождь и до +9 градусов синоптиками обещаются в ночь на 22 мая. День пройдет без осадков, потеплеет до +22 градусов.

Погода в Иркутске на выходные 23 и 24 мая

Суббота

Погода в Иркутске на выходные 23 и 24 мая с большой вероятностью не обрадует сибиряков. Все дело в очередной волне похолодания – ночью 23 мая до +6 градусов, днем – всего +10. При этом суббота прогнозируется дождливой.

Воскресенье

Облачно с прояснениями и без осадков будет в воскресенье. Ночью 24 мая в Иркутске до +2 градусов, днем – до +15.

Погода в Иркутске на неделю с 18 по 24 мая. Данные Гидрометцентра России

