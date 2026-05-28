27 мая 2026 года в Иркутске состоялся долгожданный концерт певицы МакSим, который прошел в Ледовом дворце «Айсберг». Это событие собрало тысячи поклонников, жаждущих услышать любимые хиты вживую.

- На улице в тот вечер работало много силовиков: Росгвардия, полиция, - рассказывает корреспонденту КП-Иркутск одна из зрительниц. - Следили за порядком, работали быстро и слаженно. Из-за огромной очереди перед входом в здание, мы попали в зал с опозданием. Концерт начался на полчаса позже заявленного времени.

Выступление певица начала с менее известных песен, а оставив хиты в качестве кульминации. В зале был аншлаг. Но концерт стал не просто музыкальным событием, но и площадкой для трогательных моментов. Во время выступления певица вызвала на сцену молодого человека из зала. Взволнованный сибиряк воспользовался моментом и сделал предложение своей возлюбленной прямо на глазах у зрителей. По словам парня, песни МакSим стали неотъемлемой частью их любовной истории, что добавило особую атмосферу этому вечеру.

- Он долго ждал девушку на сцене. Чтобы поддержать его, зал скандировал «Выходи». Когда она все же поднялась, оба очень волновались, смущались. Это неудивительно, ведь на них смотрели тысячи человек. Парень признался, что любимая - лучшее, что с ним случалось. Когда он задал главный вопрос, девушка ответила «да!». Зал закричал «Горько!».

Мужчина сделал предложение во время концерта МакSим в Иркутске

Фанаты творчества Марины Абросимовой (настоящее имя артистки - прим. Ред.) приехали в Иркутск из разных уголков региона и даже из соседней Бурятии. Певица радовала поклонников хитами «Знаешь ли ты», «Ветром стать», «Мой рай». Для их исполнения МакSим выбрала белый костюм ангела с шикарными крыльями.

- В конце она со всеми попрощалась и ушла со сцены, но мы с подругами поняли, что песни «Трудный возраст» так и не прозвучало. А ведь это культовая песня для нашего поколения. Пока большинство зрителей рванули к выходу, часть фанатов, в том числе мы, хором кричали «на бис», «просим-просим», «Трудный возраст»!

Через пять минут после окончания выступления артистка вернулась на сцену, отметив, что именно с этой песни и началась ее карьера. Для преданных поклонников она исполнила на бис сразу два хита.

