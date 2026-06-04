Представляем трех победителей и самых обаятельных библиотекарей Иркутской области! Фото: Виктория КУДАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Библиотекари – хранители знаний и проводники в мир литературы. С их помощью каждая книга становится приключением, а поход в библиотеку – приятным событием. Они всегда подскажут, что почитать, поделятся интересными фактами и помогут найти ответы на самые каверзные вопросы.

КП-Иркутск организовала фотоконкурс «Мой любимый библиотекарь Иркутской области – 2026», чтобы выразить благодарность тем, кто дарит радость общения с книгой и делает мир добрее. Голосование длилось с 15 апреля по 15 мая. Участниками могли стать библиотекари со всего региона, а выбирали победителей наши читатели. Раз в 24 часа каждый мог оставить «сердечко» под анкетой своей претендентки на победу.

За звание лучших боролись 48 участниц. Ежедневно на сайте irk.kp.ru их поддерживали коллеги, родственники и друзья. За месяц страницу конкурса посетили более 80 тысяч раз!

Итак, представляем трех победителей и самых обаятельных библиотекарей Иркутской области!

Елена Жамьянова, Иркутский район – 5899 голосов

Елена Жамьянова работает библиотекарем сельской библиотеки в деревне Сайгуты с 2018 года. Фото: Виктория КУДАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Вот, что она рассказывает о себе:

- Я работаю библиотекарем сельской библиотеки в деревне Сайгуты с 2018 года. Работа в библиотеке раскрыла во мне творческие способности, о которых я раньше и не догадывалась. Я увлекаюсь поиском редких фактов, исторических артефактов, воссозданием событий прошлого нашей деревни. Каждый день в библиотеке – это новые открытия, праздники, встречи, события. Чтобы заинтересовать ребенка, стараюсь подбирать яркие, красочные книги, проводить живые, громкие чтения, интерактивные мероприятия, где каждый чувствует себя участником увлекательного приключения. В 2025 году стала победителем в муниципальном конкурсе в номинации «Лучший библиотекарь по работе с детьми» - признание, которое вдохновляет двигаться дальше, совершенствовать свое мастерство и делать библиотеку настоящим культурным центром деревни.

Оксана Иванская, Усолье-Сибирское – 4749 голосов

Оксана Иванская мечтает сделать библиотеку не просто хранилищем книг, а живым, динамичным пространством для общения, обучения и творчества. Фото: Виктория КУДАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Вот, что она рассказывает о себе:

- Я уже более восьми работаю в центральной детской библиотеке. Для меня это не просто работа, а настоящее призвание – каждый день открывать для себя и для юных читателей удивительный мир книг, помогая им находить именно те истории, которые затронут их сердца. Я создаю интересные тематические выставки и организую литературные праздники для малышей и школьников, а еще веду нашу страницу в мессенджере, чтобы быть ближе к читателям. Среди моих профессиональных достижений особенно горжусь проектом «Путешествие мудрой совы по журналу «Мурзилка»». Чтобы идти в ногу со временем и работать эффективно, я постоянно повышаю свою квалификацию - прохожу курсы по библиотечно-информационной деятельности и осваиваю современные цифровые инструменты. Моя главная цель – сделать библиотеку не просто хранилищем книг, а живым, динамичным пространством для общения, обучения и творчества. Я верю: знания должны быть доступны каждому, кто стремится учиться и открывать новое.

Татьяна Бойко, Куйтун – 4651 голосов

Татьяна Бойко работает в Центральной детской библиотеке МКУК «Куйтунская межпоселенческая районная библиотека им. В.П. Скифа» с 2005 года. Фото: Виктория КУДАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Вот, что она рассказывает о себе:

- Я работаю в Центральной детской библиотеке МКУК «Куйтунская межпоселенческая районная библиотека им. В.П. Скифа» с 2005 года. Это дело, которое я искренне люблю и которому отдаю всю себя. С 2018 года я с удовольствием руковожу нашим прибиблиотечным клубом волонтеров «Добрые руки», где мы вместе делаем добрые дела. За свою работу я неоднократно получала благодарности и почетные грамоты от мэра Куйтунского района, Думы района и Министерства культуры Иркутской области.

Победителей конкурса поздравила Наталья Балесная, заведующая научно-методическим отделом Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеки им. И. И. Молчанова-Сибирского. Фото: Виктория КУДАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Церемония награждения состоялась 3 июня в пресс-центре «Комсомольской правды» - Иркутск» и была приурочена к Общероссийскому дню библиотекаря. Лауреатам конкурса вручили почетные дипломы и памятные подарки. С напутственными словами к победительницам обратилась Наталья Балесная, заведующая научно-методическим отделом Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеки им. И. И. Молчанова-Сибирского.

Поздравляем победителей с заслуженной наградой!

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