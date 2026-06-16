Что произошло в Иркутской области в ночь на 17 июня: главные новости

В Иркутской области ввели режим повышенной готовности из-за пожаров и непогоды Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В Иркутской области ввели режим повышенной готовности из-за пожаров и непогоды

С 15 июня в Иркутской области действует режим повышенной готовности. Причина — ухудшение погоды и сложная ситуация с лесными пожарами. По прогнозу Гидрометцентра, 17 и 18 июня в регионе ожидаются сильные дожди, грозы, град и порывы ветра до 15–20 метров в секунду.

Губернатор Игорь Кобзев подписал соответствующий указ. В лесах продолжат патрулирование, главам муниципалитетов поручено обеспечить бесперебойную работу социальных объектов.

Стало известно, где нашли пропавшую в Улан-Удэ женщину из Иркутска

Утром 16 июня сотрудники полиции обнаружили 32-летнюю жительницу Иркутска, пропавшую 10 июня, в одном из торговых центров Советского района Улан-Удэ. С ней всё хорошо, она находится с родственниками.

Женщина приехала в Бурятию по работе, в день исчезновения не явилась на деловую встречу, а села в маршрутку и уехала в другой район города. Родственники забили тревогу, когда не смогли дозвониться до неё.

86 иностранцев депортируют из Иркутской области после рейдов «Нелегала-2026»

С 1 по 10 июня в Иркутской области прошла операция «Нелегал-2026». Сотрудники полиции, ФСБ и Росгвардии выявили 405 нарушений миграционного законодательства. Чаще всего иностранцы нарушали правила въезда и пребывания — 205 протоколов. 86 иностранцев подлежат депортации, 72 из них — в принудительном порядке.

Двоим гражданам ближнего зарубежья закрыли въезд в Россию на 50 лет. Завели 7 уголовных дел за организацию незаконной миграции и фиктивную регистрацию