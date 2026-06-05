Врачи были в шоке, взглянув на снимок легких: что нашли внутри подростка, который просто пришел на плановый осмотр

Страшную находку сделали случайно - на плановой флюорографии. Фото: Закаменская центральная больница.

Казалось бы, ну что такого – перехватил грязную ягоду с куста или погладил собаку и не вымыл руки. Обычное дело. Но иногда такие мелочи приводят к нешуточным последствиям. Врачи из Бурятии были ошарашены, когда к ним поступили эти два пациента, обоим нет и 18 лет… Подробности в материале КП-Иркутск.

Сначала на прием принесли двухлетнего ребенка. Мама была в ужасе: она своими глазами увидела, как из малыша вышел огромный червь! Как такое вообще возможно? Оказалось, просто. Играл на земле, тянул грязные руки в рот, съел немытую ягоду - и в организм попали яйца аскарид. Ребенку поставили диагноз аскаридоз и сразу начали лечение. Благо, обошлось без осложнений.

Мама своими глазами увидела, как из малыша вышел огромный червь. Фото: Закаменская центральная больница.

17-летний подросток ни на что не жаловался и чувствовал себя нормально. Страшную находку сделали случайно - на плановой флюорографии. Врач-рентгенолог обнаружил в обоих легких парня три объемных образования.

- Подростка срочно отправили на томографию в Улан-Удэ. Диагноз - эхинококкоз. Проще говоря, в легких выросли паразитарные кисты. Причина все та же - грязные руки или немытые продукты. Кисты пришлось удалять уже в федеральной клинике в Москве, - рассказывают в Закаменской центральной больнице.

Важно! Яйца паразитов попадают в организм через контакт с почвой, шерсть собак и кошек, с немытыми овощами и даже с обычной водой. Чтобы не доводить до операций, необходимо соблюдать правила личной гигиены и обдавать кипятком зелень, фрукты и ягоды.

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