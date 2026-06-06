Что произошло в Иркутской области к утру 7 июня

В Иркутске прошел первый парад близнецов Фото: Ольга БУРДУКОВСКАЯ.

В Иркутске 6 июня на острове Конный в рамках празднования 365-летия города впервые прошел парад близнецов, собравший сотни гостей. Торжественное шествие открылось у главной сцены «Острова детства»: участие приняли близнецы всех возрастов - от девятимесячных младенцев до 68-летних братьев и сестер. Организаторы провели конкурсы в нескольких номинациях, победителям вручили билеты на аттракционы и фирменный мерч. Самыми возрастными участницами стали 67-летние Татьяна и Елена, которые признались, что их путают до сих пор.

В Братске сотрудница банка Лариса Бендич спасла 68-летнюю пенсионерку от потери всех сбережений: женщина несколько дней общалась с лжесотрудниками спецслужб, которые запугали её уголовной ответственностью за финансирование запрещённых организаций и убедили перевести накопления на «безопасные счета». Пенсионерка досрочно закрыла вклад в приложении, потеряв проценты, и пришла в офис снимать крупную сумму наличными.

В Тулуне сотрудникам Госавтоинспекции пришлось применить огнестрельное оружие, чтобы задержать 19-летнюю нетрезвую девушку за рулём «Тойоты Карины» без госномеров. Увидев патрульный экипаж, водитель нажала на газ и попыталась скрыться. После нескольких предупреждений о возможном применении оружия инспекторы выстрелили по заднему колесу иномарки.