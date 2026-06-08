Что произошло в Иркутской области в ночь на 9 июня 2026. Фото: Госавтоинспекция Иркутской области.

Водитель без прав разбился насмерть в Бодайбо

Утром 8 июня на улице Стояновича в Бодайбо 23-летний водитель Toyota Windom не справился с управлением и врезался в железобетонный блок. От полученных травм молодой человек скончался в больнице.

В машине находились трое пассажиров, в том числе двое 15-летних подростков. Все они получили травмы, им оказали экстренную медицинскую помощь. Полицейские установили: погибший не имел водительских прав. Сейчас решается вопрос о привлечении владельца автомобиля к ответственности за передачу руля человеку без прав.

В Шелехове будут судить 15-летнего подростка за убийство двух девушек в подъезде

Прокуратура Иркутской области направила в суд уголовное дело в отношении 15-летнего жителя Шелехова. Подростка обвиняют в убийстве двух девушек с особой жестокостью.

Трагедия случилась вечером 12 октября 2025 года в подъезде многоквартирного дома в квартале 20. Конфликт вспыхнул из-за ревности. Подросток приревновал 14-летнюю знакомую и позвал её поговорить в подъезд, взяв с собой кухонный нож.

Во время ссоры он нанёс девочке множественные удары. На крики о помощи выбежала 23-летняя соседка, которая собиралась к мужу. Она попыталась остановить подростка, но он ударил её ножом пять раз, а затем снова вернулся к девочке. Следователи насчитали на теле школьницы 41 колото-резаное ранение. Обе девушки скончались в реанимации.

В Иркутской области 13,8 тысячи выпускников сдали ЕГЭ по математике

8 июня в Иркутской области прошёл обязательный экзамен по математике. В нём приняли участие 13,8 тысячи нынешних выпускников и ещё около тысячи человек из числа студентов техникумов и выпускников прошлых лет. Для организации процесса задействовали 106 пунктов, оснащённых камерами и металлоискателями. Базовый уровень сдавали 6,2 тысячи человек, профильный — 7,4 тысячи учеников.

Результаты экзамена станут известны не позднее 23 июня.