Что произошло в Иркутске в ночь на 11 июня: главные новости

Руководителей стройфирмы в Иркутске будут судить за сокрытие 12,5 млн рублей налогов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Руководителей стройфирмы в Иркутске будут судить за сокрытие 12,5 млн рублей налогов

В Иркутске перед судом предстанут генеральный и фактический руководители строительной компании. Их обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму более 12,5 миллиона рублей.

В 2024 году обвиняемые знали о долгах по налогам, но создали схему, чтобы заблокировать взыскание. Деньги за работы перечислялись не на счета компании, а напрямую кредиторам.

Одному из обвиняемых также перевели завышенную зарплату. Дело направлено в Октябрьский районный суд.

В Иркутской области продолжает снижаться конкуренция за рабочие места

В области второй месяц подряд падает конкуренция за рабочие места. В мае на одну вакансию приходилось 10 резюме. Дефицит кадров сохраняется только в медицине и фармацевтике — там 3,5 резюме на место.

Сложнее всего найти работу в сфере искусства, развлечений и массмедиа: 85 резюме на одну вакансию. Хорошая ситуация для соискателей на производстве, в строительстве и автомобильном бизнесе.

Житель Нижнеудинска заплатил 40 тысяч за ложный донос об угоне

В Нижнеудинске осудили 22-летнего водителя. В августе 2025 года он доверил машину знакомой без прав. Женщина сбила пешеходов. Владельцу грозил штраф 30 тысяч рублей.

Чтобы избежать наказания, мужчина заявил об угоне, но видеорегистратор и свидетели доказали, что он был в салоне. Суд оштрафовал его на 40 тысяч рублей.