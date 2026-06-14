Что произошло в Иркутской области в ночь на 14 июня

В Иркутской области несколько дней тушат пожар на мусорном полигоне Фото: Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура

В Ольхонском районе в местности Имел-Кутул несколько дней горит мусорный полигон. На место выехал Ольхонский межрайонный природоохранный прокурор Константин Чжен, который скоординировал работу эксплуатирующей организации, местных властей и МЧС. По последним данным, открытое горение уже ликвидировано, произведена опашка, сейчас спецтехника занимается тушением тления и пересыпкой грунтом.

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