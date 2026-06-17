36-летняя Мария Абдулганиева помогает людям достойно проститься с близкими. Фото: личный архив.

Мария Абдулганиева выглядит совсем не так, как многие представляют себе человека её профессии: хрупкая, миниатюрная, с живыми глазами. В 36 лет она выбрала дело, от которого у большинства невольно пробегают мурашки, — стала танатопрактиком.

— Многие путают танатопрактиков с патологоанатомами, но это разные профессии, — объясняет Мария. — Патологоанатому нужно медицинское образование, а нам — нет. Мы занимаемся подготовкой тела к прощанию: бальзамированием, макияжем, устранением посмертных изменений. Это нужно не мёртвым, а живым — чтобы люди могли попрощаться с близкими без шока, без страха.

Об особенностях профессии и необычных просьбах родственников умерших Мария Абдулганиева рассказала корреспонденту КП-Иркутск.

ОТ ПСИХОЛОГИИ К РАБОТЕ С МЕРТВЫМИ

— До этого я сменила много профессий, — вспоминает Мария. — Училась на теолога (эксперт по религиозному наследию. — Прим. ред.), потом на клинического психолога. Над работой танатопрактиком задумалась после смерти бабушки в 2019 году. Она долго болела и была прикована к постели, поэтому скончалась дома. В моём родном городе нет подобных специалистов, да и морг один на всю округу, поэтому мне пришлось самостоятельно подготовить тело бабушки перед тем, как его забрали в морг: омыть, одеть. Никаких знаний у меня не было, но казалось, что я делаю это не в первый раз.

В 2025 году женщина прошла переподготовку на танатопрактика-реставратора, а в начале 2026-го поехала в Новосибирск к мастеру с более чем 20-летним опытом Дмитрию Евсикову — учиться на практике.

ПОМАДА И БРОШЬ ДЛЯ ПОХОРОН

— Самый частый запрос: скрыть посмертные пятна, минимизировать неприятные запахи и провести бальзамирование — особенно важно при жаркой погоде или долгой транспортировке. К тому же после смерти внешность человека зачастую меняется до неузнаваемости. Чтобы это исправить, мы просим фото при жизни и пытаемся вернуть ему знакомые черты. Также по просьбе близких повторяем любимый макияж, цвет ногтей, скрываем татуировки.

По словам Марии, им нередко передают личные вещи усопших, которые были им дороги: помаду, брошь, заколку и так далее. К слову, ритуальной одежде для похорон большинство предпочитает любимую одежду умершего.

— Среди запоминающихся случаев — похороны молодого мужчины, который обожал фестивали исторической реконструкции, — вспоминает Мария. — Друзья настояли, чтобы его похоронили в шотландском костюме с килтом. Я считаю, родственники молодцы, что сделали всё именно так, как хотел бы он, а не как хотелось им.

Мария решила стать танатопрактиком после смерти бабушки. Фото: личный архив.

К слову, некоторые родственники настаивают на соблюдении старой традиции — хоронить незамужнюю девушку в свадебном платье. Они покупают шикарные наряды и просят танатопрактика сделать более торжественный макияж.

— Ещё одна тенденция: пожилые люди всё чаще оплачивают собственные похороны до смерти: от гроба до участка на кладбище. Даже одежду себе заранее готовят. Конечно, всё это они делают, чтобы не обременять детей и внуков.

СТРАШНЕЕ ВСЕГО РАБОТАТЬ С ДЕТЬМИ

Работа танатопрактика требует не только навыков, но и огромной стрессоустойчивости.

— Когда ты в процессе, чувства будто отключаются, — признаётся Мария. — Ты просто делаешь свою работу качественно, отгоняешь от себя мысли, что это реальный человек. Только к концу, застёгивая последние пуговицы на одежде, немного «оттаиваешь», но пропускать каждую трагедию через себя нереально.

Особенно тяжело экспертам даются случаи с детьми.

— К этому невозможно морально подготовиться. К нам попадают совсем малютки двух-пяти лет. Заболели, подавились, захлебнулись... Родители уверены, что в случае чего ребёнок попросит помощи, что взрослые успеют его спасти, но дети погибают тихо и очень быстро. Это очень страшно.

«МЯСНИК В КОЖАНОМ ФАРТУКЕ»

Вокруг профессии танатопрактика предрассудков не меньше, чем вокруг работы патологоанатома.

— Все думают, что у нас в моргах грязно, пахнет, а работники — алкоголики и маргиналы — мясники в кожаных фартуках и в крови по локоть, — улыбается Мария. — На деле всё стерильно, чисто. Ребята у нас семейные, начитанные, многие спортом занимаются — спина должна быть крепкой, ведь иногда нужно помочь переложить тело.

А ещё многие удивляются, что такая хрупкая женщина, как Мария, выбрала эту работу. Спрашивают: не боюсь ли я? Не снятся ли покойники по ночам?

— Мне никто не снится, я спокойно сплю. Живых бояться надо, а не мёртвых, — уверенно говорит Мария Абдулганиева.

«СЮДА ПРИХОДЯТ НЕ ЗА ДЕНЬГАМИ»

Женщина не скрывает: в профессии быстро выгорают те, кто пришёл исключительно за заработком. — Да, услуга платная — в среднем от 5 тысяч рублей, но бывают случаи, когда мы вообще не берём деньги. Настолько переживаем чужую боль, включаем эмпатию, что рука не поднимается — работаем бесплатно.

Сейчас Мария продолжает учиться — хочет освоить реставрацию после дорожных аварий и пожаров, а в будущем мечтает открыть собственное дело в родном городе, где таких специалистов пока нет. — Я хочу, чтобы люди понимали: это нужная работа. Последнее, что мы можем сделать для человека, — помочь близким запомнить его таким, каким он был в их совместные моменты жизни.

ЕЩЁ БЫЛА ИСТОРИЯ

Об этих мистических случаях «Комсомолке» рассказали патологоанатомы:

Как санитар в морге «жильца» нашёл

В нулевых санитар дежурил ночью и вдруг услышал кашель. Пошёл на звук в инфекционный зал и едва не поседел. Под старым одеялом шевелился... покойник. Вскоре выяснилось, что поближе к батарее устроился бездомный. В кромешной темноте он не особо разглядывал, кто тут «соседи по койке», и спокойно захрапел. Санитар мягко говоря не обрадовался: даже стальные нервы в такой момент могут дать сбой. Историю в коллективе вспоминают до сих пор.

Месть покойницы

Новенький санитар остался на ночь, а после оформления тела грубо высказался в адрес усопшей. Вскоре в коридоре взорвалась и загорелась лампа дневного света — пришлось тушить. Утром он показал обгоревший участок стены, но электрик лишь развёл руками: лампа вообще не была подключена к сети. Объяснить случившееся так и не смогли. Санитар воспринял это однозначно — и на работу больше не вышел.

40 дней

После того как в морг привезли 20-летнюю девушку-утопленницу в начале сезона (уточнение по смыслу), в здании вдруг потекла канализация. Сантехники чистили стоки — но через пару часов всё повторялось. Проблема держалась ровно 40 дней и потом исчезла сама. Коллектив связал это с погибшей: «У каждого человека есть характер — даже после смерти его черты проявляются», — говорили работники.

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