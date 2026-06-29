Холодную воду отключат в Иркутске. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Отключение холодной воды в Иркутске со 2 по 4 июля 2026 коснется части Ленинского района, если быть точнее, то границ поселка Горького и прилегающих к нему садоводств.

График отключения холодной воды в Иркутске со 2 по 4 июля 2026

- Ограничения вводятся в связи с проведением планово-предупредительных ремонтных работ на сетях водопровода и канализации. Благодаря этому отопительный сезон пройдет без срывов, - прокомментировали в администрации.

Ограничения продлятся с 22:00 2 июля до 10:00 4 июля. Лучше заранее запастись всем необходимым, подвозить воду будут лишь к больницам и детским садам, жильцам придется справляться своими силами.

Где отключат холодную воду в Иркутске со 2 по 4 июля 2026

Отключение холодной воды в Иркутске со 2 по 4 июля 2026 коснется множества адресов, в списке их более 50. Ограничения вводятся в домах по улице Беринга, Болотной, Веселой, Олонской и других. Более подробная информация указана в фотокарточках ниже.

Фото: официальный сайт МУП "Водоканал" Иркутска.

Фото: официальный сайт МУП "Водоканал" Иркутска.

Фото: официальный сайт МУП "Водоканал" Иркутска.

Фото: официальный сайт МУП "Водоканал" Иркутска.

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