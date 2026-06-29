В Сибирском зоопарке продолжают выхаживать трех медвежат-сирот. Фото: Сибирский зоопарк.

В Иркутскую область наконец-то ворвалось настоящее лето. Столбики термометров в конце июня уверенно перевалили за +30! Горожане спасаются от духоты кто как: одни опускают жалюзи и круглосуточно не выключают кондиционеры, другие рванули на природу, к прохладной воде. А вот в Сибирском зоопарке, что в поселке Никола, свои методы борьбы с жарой. Местные хвостатые знаменитости - троица медвежат-сирот - принимают освежающие водные процедуры.

Медвежата обожают купаться! Особенно Темушка. Видео: Сибирский зоопарк.

Сотрудники зоопарка поделились трогательными кадрами: кого-то поливают из лейки, а кто-то с упоением плещется сам. Особенно комично выглядит медвежонок Тёмушка, который может нарадоваться, подставляя мохнатые бока и смешно жмурясь. Глядя на эти игры, и не скажешь, что у каждого из этой троицы за плечами непростая судьба. Подробности – в материале КП-Иркутск.

Вышел из леса к людям

История Артёма (ласково - Тёмушки) началась 11 мая в Усть-Куте. Тогда еще совсем крошечный медвежонок без мамы, голодный и перепуганный, вышел из леса прямо к человеческому жилью. Он жался к забору частного дома, будто просил о помощи. Хозяин участка быстро сообразил, что косолапый сирота. Мужчина накормил бедолагу рыбой, напоил молоком и сразу набрал специалистов Охотнадзора. Чтобы получить шанс на жизнь, малышу пришлось преодолеть больше тысячи километров пути до Сибирского зоопарка.

- Когда Тёмушка только приехал, он весил совсем мало, даже по меркам диких медвежат, - рассказывала ранее сотрудница зоопарка Ангелина Никитина. - На севере области сейчас непросто с едой, поэтому медвежата порой рождаются очень мелкими. Мы сразу же посадили его на усиленное питание.

Малыши по очереди подбегают к струе воды. Видео: Сибирский зоопарк.

И правда, аппетит у косолапого проснулся богатырский. Он уплетает каши, хрустит яблоками и морковкой, но самое любимое лакомство - сырые яйца. В природе медведи как раз разоряют птичьи кладки, так что это привычная и полезная для него еда. Правда, характер у найденыша поначалу был не сахар: к людям не подходил, жил один в будке и чуть что - сразу пытался показать острые зубы. Но время и забота сделали свое дело.

Надеялись, что мама вернется

Вскоре после Тёмушки в зоопарк пришло известие о еще двоих сиротах из того же Усть-Кутского района. В лесу егеря наткнулись на двух медведиц. Специалисты не стали сразу их изымать, несколько дней подкармливали и надеялись, что мать-медведица вот-вот вернется. Но, видимо, с ней случилась беда.

А это Полина, малышка уже полностью освоилась. Видео: Сибирский зоопарк.

- Оставлять четырехмесячных крох одних в тайге было равносильно гибели, - пояснили тогда в Службе по охране животного мира. - Они еще не умеют сами добывать пищу и не перенесут зиму. Поэтому было решено везти их в Николу.

Так в Сибирском зоопарке появились Полина и Настя. В отличие от хмурого Тёмушки, «сестренки» сразу оказались очень общительными. Они с любопытством изучают окружающих, а когда кто-то подходит к вольеру - тянут пушистые лапки, пытаясь схватить гостя.

Самое интересное началось, когда «девчонок» подселили к Тёмушке. Тот жутко испугался новеньких и забился в дальний угол будки. Сестрички тоже были осторожны. Однако прошло немного времени, и лед тронулся. Медвежата окрепли, подружились и целыми днями возятся друг с другом: борются, кубарем катаются по траве и, конечно, вместе принимают душ.

Сейчас косолапые чувствуют себя отлично, их рацион богат витаминами. Но главная цель сотрудников - не посадить их в клетку навсегда. Если к осени ветеринары решат, что звери набрали нужный вес, их отправят обратно в тайгу. Для этого подберут отдаленные заказники, где хорошая кормовая база и нет людей.

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