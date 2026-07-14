«Учим сложные даты и термины по коротким постам»: школьник из Иркутска запатентовал образовательную соцсеть

Школьник уверен: изучать биологию, иностранные языки, основы бизнеса или программирования можно так же легко, как листать ленту в смартфоне! Фото: предоставлено героем публикации

Пока большинство подростков думает о том, как провести лето и куда пойти гулять, 17-летний Матвей Стрелов из Иркутска развивает собственную образовательную платформу. Школьник уверен: изучать биологию, иностранные языки, основы бизнеса или программирования можно так же легко, как листать ленту в смартфоне! Над проектом он начал работать еще в средних классах, а недавно зарегистрировал его в Роспатенте. Подробности - в материале КП-Иркутск.

Из ученика в репетиторы

Матвей перешел в 11-й класс школы в поселке Молодежный. Он твердый «хорошист»: учится на четверки и пятерки, больше всего любит гуманитарные предметы. В свободное время играет на гитаре и барабанах, а зимой не представляет жизни без горных лыж. Но главная страсть Матвея - иностранные языки.

- Английский я изучаю со второго класса на специальных курсах. Чуть позже увлекся и французским, - рассказывает о себе Матвей. - Пару лет назад вместе со знакомой мы создали онлайн-школу английского, где работали несколько репетиторов, которые учили школьников и взрослых.

Я занимался в основном административной работой, хотя уроки тоже проводил. Потом я вышел из проекта, сосредоточился на учебе. Но спустя время понял: снова хочу преподавать. Деньги на карманные расходы не помешали бы, английский знаю. Почему бы и нет?

Матвей нашел первых учеников – подростков из средней школы и взрослых, начал давать уроки онлайн. Признается: сначала переживал, что взрослые не захотят заниматься с девятиклассником. Но пробные занятия быстро развеяли сомнения.

- Поговорив со мной, ученики видят мой уровень и возраст перестает иметь значение. В основном им от 18 до 40 лет. Кто-то учит язык для работы, кто-то для путешествий.

Придумал и создал платформу

Чем больше Матвей преподавал, тем острее чувствовал: и ему, и ученикам трудно найти друг друга на сайтах объявлений, где соседствуют предложения о репетиторстве, ремонте холодильников и продаже шин.

Тогда он решил создать собственный агрегатор - только для преподавателей. Без лишней информации, с удобным поиском и фильтрами. Так появился Everytutor.ru. Любой репетитор может бесплатно разместить на платформе объявление о своих услугах, рассказать о навыках и достижениях.

Но одной «витрины» оказалось мало. Матвей понял: важно не просто показывать анкеты преподавателей, а дать им возможность доказать свой уровень еще до первого занятия. Чтобы ученик мог зайти, посмотреть, как репетитор объясняет материал, и убедиться: этот человек знает свое дело.

Платформа помогает запоминать термины, даты, факты. Фото: предоставлено героем публикации

Так родилась вторая платформа - Studyform. Это образовательная социальная сеть, где преподаватели бесплатно ведут собственные каналы и публикуют короткие посты с полезной информацией.

- Вместо просмотра развлекательных роликов - учишь английские слова или бизнес-термины. Коротко, понятно, с повторением. И никакой зубрежки. Информация подается в привычном для современного поколения формате - короткими порциями.

Обе платформы связаны между собой. Репетитор регистрируется на Everytutor, автоматически получает аккаунт на Studyform и начинает вести свой блог. Ученик видит контент, понимает уровень преподавателя и записывается на занятие. Свой аккаунт школьник посвятил бизнес-терминам - пишет простые посты про сложные понятия. Эти знания Матвей добывал из профильной литературы, смотрел вебинары, участвовал в нетворкинг-сессиях.

«На моей платформе зарегистрированы учителя из школы»

А начиналось все просто – в средней школе учителя заметили его упорство и предложили принять участие во всероссийских конференциях.

- После выступления на одной из конференций эксперты предложили запатентовать мою разработку. На меня вышли представители одного из крупнейших банков России с предложением пройти акселерацию (ускоренное развитие проекта, позволяет быстро пройти путь от идеи до воплощения в жизнь, - Ред.).

На создание платформы ушло около пяти месяцев. Визуальную часть сайта школьник разработал сам, для более сложных задач привлекал разработчиков, а сейчас активно использует нейросети.

Работу над платформой Матвей совмещает с учебой. Впереди - выпускные экзамены. Фото: предоставлено героем публикации

- Недавно я стал резидентом бизнес-сообщества - это серьезный статус, который дает доступ к крупным инвесторам. Планирую подаваться на гранты. А еще оформил свидетельство на регистрацию программы в Роспатенте.

Сейчас на сайте зарегистрировано около 200 человек – это преподаватели и ученики.

- Среди них - даже мои учителя из школы!

Готовится к ЕГЭ и работает над проектом

Матвей честно говорит: его платформа - не волшебная таблетка для сдачи ЕГЭ на 100 баллов.

- Мы помогаем запоминать термины, даты, факты, чтобы сложный материал не вылетал из головы. Если готовиться к экзаменам и параллельно читать посты, информация закрепляется сама собой. Но основную подготовку все равно нужно вести с учителями или репетиторами. Это я как старшеклассник точно знаю.

Работу над платформой он совмещает с учебой. Впереди - выпускные экзамены. В планах у парня - поступление в вуз на специальность, связанную с бизнес-менеджментом или управлением, и, конечно, продолжать развивать стартап.

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