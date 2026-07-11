В тот день группа из 172 человек отправилась на сплав от Шаманки до Введенщины Фото: поисковый отряд 111.62

В Иркутской области в воскресенье, 12 июля, состоится прощание с четырехлетним мальчиком, который утонул во время сплава по реке Иркут. Церемония пройдет в ритуальном зале по адресу улица Гагарина, 4ст1, с 12:00 до 13:00.

Родные просят вместо венков приносить живые цветы и игрушки – именно такими маленький ребенок запомнился всем, кто его знал. Трагедия, случившаяся 3 июля, потрясла весь регион: за считанные секунды течение унесло малыша, а двое мужчин, бросившихся ему на помощь, тоже погибли в ледяной воде.

Следственный комитет завел уголовное дело

В тот день группа из 172 человек, включая семьи с детьми, отправилась на инклюзивный сплав от Шаманки до Введенщины. Для четырехлетнего мальчика это был уже третий такой поход – маршрут казался знакомым и безопасным. На привале дети играли на мелководье, мама отвернулась буквально на секунду, чтобы проверить среднего сына, и в этот момент течение унесло младшего.

Для четырехлетнего мальчика это был уже третий такой поход Фото: поисковый отряд 111.62

«Ребятишки подбегали к воде, наступали, визжали и брызгались. Младший сын тоже был там. Я сняла с него мокрую майку, чтобы просушить, переживала, что он замерзнет. Отвернулась буквально на секунду, чтобы проверить среднего сына. И в тот же миг раздался крик: кто-то закричал, что течение уносит ребенка», - рассказывала ранее «КП»-Иркутск» женщина.

На помощь кинулись двое отцов. Восьмилетнюю девочку удалось спасти, а мальчика и мужчин скрыла мутная вода. Поиски шли почти неделю: волонтеры, спасатели, полицейские прочесали более 700 километров берега и акватории. 9 июля тело ребенка нашли у берега, а за несколько минут до этого – тело одного из мужчин. Поиски второго пока продолжаются.

Задержан 41-летний организатор сплава

Мать погибшего мальчика, которая вместе с мужем воспитывает троих сыновей, не может прийти в себя от горя. Она опубликовала пронзительное обращение в соцсетях:

«Я до сих пор отказываюсь верить, что это случилось с нами. Это какой-то страшный сон! Вода не щадит, время – наш враг».

Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», задержан 41-летний организатор сплава. Водная экскурсия относилась к первой категории сложности, на которую не допускаются дети младше 12 лет.

«Комсомольская правда» выражает искренние соболезнования семьям погибших.

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