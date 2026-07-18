Сейчас Серега (так назвали находку) живет в доме у сибирячки. Фото: предоставлено героиней публикации

Обычный рабочий день 49-летней Светланы Муравьевой, инженера из Ангарска, превратился в историю спасения. Вместо чертежей и смет ей пришлось выхаживать птенца сороки, который выпал из гнезда прямо на территории предприятия. Сейчас Серега (так назвали находку) живет в доме у сибирячки. Подробности – в материале КП-Иркутск.

«Был совершенно обессилен»

13 лет Светлана Муравьева спасает бездомных животных - кошек и собак. Но с птицами она столкнулась впервые два года назад, когда выходила ворону. Тогда все закончилось удачно - пернатая прибилась к стае. А 3 июня этого года судьба преподнесла новое испытание.

– Мы с коллегами шли с обеденного перерыва и заметила у бетонного забора странное движение, - вспоминает Светлана Муравьева. - Присмотрелась – птенец. Он не издавал ни звука, не шевелился. Маленький, забился возле пенька.

Когда сибирячка осмотрела сорочонка, сердце сжалось: клюв был свернут, из носа сочилась запеченная кровь. Птенец оказался сильно истощен.

Коллеги сомневались: разве можно выходить такого кроху? Но Светлана решила - попробует. Фото: предоставлено героиней публикации

- Он даже не сопротивлялся, был совершенно обессилен. Я поняла: черепно-мозговая травма. Матери-сороки рядом нет, а на территории предприятия живут кошки, которые охотятся на птиц. Если не забрать - погибнет.

Коллеги сомневались: разве можно выходить такого кроху? Но Светлана решила - попробует.

Кормила из шприца

Птенца назвали Серегой. Первые четыре дня он не мог открыть клюв - сломанные половинки не соединялись. Каждые полтора часа Светлана брала шприц с едой, заматывала пернатого в полотенце, чтобы не сломать крылья, и насильно закладывала корм прямо в глотку.

- Кормила сырым фаршем, запаренной гречкой, творогом, тертой морковью, - перечисляет спасительница. - У птенцов очень быстрый метаболизм. Если не накормить вовремя - погибнут.

Из-за частых кормежек Серегу пришлось брать с собой на работу. Коллеги быстро привыкли к необычному сотруднику, но один «сюрприз» их неизменно ждал.

- Кто в кабинет ни зайдет - все выходят с развязанными шнурками, - смеется Светлана. - Он их за червячков принимал, наверное.

Помимо кормления, женщина постоянно вычищала птенцу нос от запекшейся крови. На четвертый день нос перестал хлюпать, и Серега впервые открыл рот при виде шприца. Это стало первой настоящей победой.

Живет с шестью кошками

Со временем рацион Сереги заметно расширился. Теперь он с удовольствием ест черешню, грецкие орехи и даже проявил интерес к майскому жуку, который случайно залетел на балкон.

Серега живет в квартире вместе с шестью спасенными кошками. Когда женщина принесла обессиленного птенца, усатые «старожилы» отнеслись к новому соседу с подозрительным равнодушием.

- Он не издавал никаких звуков, сидел тихо-тихо, - объясняет Светлана. - Кошам он был неинтересен. Конфликтов у них нет, но мы все равно поглядываем, не оставляем птенца наедине.

Из-за частых кормежек Серегу пришлось брать с собой на работу. Фото: предоставлено героиней публикации

Для безопасности Серега жил в самодельном домике. Инженер соорудила его из подручных материалов - соединила две пластиковые корзины из-под фруктов и повестила на дверной откос, чтобы кошки не добрались.

Однажды сорочонок доказал, что даже самодельная клетка - не преграда для его ума. Ночью Серега развязал веревку, которой была замотана конструкция, вылетел из «домика», пришел в спальню к хозяйке и начал орать в шесть утра, требуя еду.

- Шнурки он на работе развязывал, и тут догадался, - смеется Светлана.

«Выпускать пока рано»

За полтора месяца Серега подрос в три раза и заметно окреп. Но рентген показал слабую мышцу крыла - сказались последствия падения. На улицу выпускать птицу пока нельзя.

- С ветки на ветку перепрыгнет, но с дерева на дерево не перелетит, - объясняет Светлана. - А там и кошки, и люди. На улице он не выживет.

Сейчас у сибирячки есть несколько вариантов. Первый - установить на территории предприятия разлетный вольер.

За полтора месяца Серега подрос в три раза и заметно окреп. Фото: предоставлено героиней публикации

- Хочу поговорить с руководством, чтобы поставить на работе Сереге вольер. Там он привыкнет к улице, научится добывать еду, дичать. Тогда и выпустим.

Второй вариант - специализированные приюты для диких птиц в Москве и Санкт-Петербурге. Светлана уже написала в один из них, но ответа пока нет. Третий вариант - оставить пернатого у себя.

- Мы с мужем уже привязались к нему, - признается женщина. - Супруг предлагает оставить, говорит: он же уже ручной. Серега слова запоминает, еду с рук берет, чужих не подпускает - орет, а своих узнает. Будем думать. Главное - что он остался жив!

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