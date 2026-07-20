Байкальская клубника стоит от 1300 рублей за кило. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Лето в Приангарье — это не только Байкал, шашлыки и прогулки по набережным. Это ещё и клубника — сочная, сладкая, пахнущая солнцем и травой. Байкальская клубника в Иркутске в 2026 году снова стала одним из главных летних хитов: горожане сметают её с прилавков, а продавцы едва успевают подвозить новые ящики. Рассказываем, где искать ягоду, сколько она стоит и какие сорта стоит попробовать.

Байкальская клубника в Иркутске 2026: где купить

Самый простой и проверенный способ — рынки. Как частники, так и фермеры продают ягоду на Центральном рынке Иркутска: в июле ряды с клубникой тянутся по всей его территории. К слову, с первого взгляда понятно, почему выращенная в Байкальске клубника настолько популярна. Во первых, благодаря внушительным размерам: горсть таких ягод едва умещается на ладони. Во вторых, благодаря идеальному виду. Блестит «виктория», будто сделана из воска. А пахнет! Весь воздух вокруг пропитан сладким ароматом, который ни с чем не спутаешь. Ну а третья и главная причина — вкус: сочный и свежий, а в зависимости от сорта иногда с кислинкой.

«У нас клубника прямиком из Байкальска и Утулика, — рассказывает продавец Татьяна. Женщина арендует одну из торговых точек в центре города. — Ягоду собираем рано утром, пока прохладно, и сразу везём в город. Покупатели знают: если брать у нас, будет свежая, не „ватная“, не водянистая, не перележавшая в машине».

В Иркутске можно заказать доставку клубники "с грядки". Фото: Анастасия КУРЕНОВА. Перейти в Фотобанк КП

А для тех, кто не хочет выходить из дома, фермеры и перекупщики оформляют доставку до подъезда. На сервисах бесплатных объявлений — десятки предложений.

«Утром собираем — вечером привозим, — пишут в одном из объявлений. — Минимальный объём — от 5 литров. Можем сделать ассорти элитных сортов. Для оптовых покупателей — система скидок. Срок очень короткий — успевайте! Кстати, продаём и малину, чернику, голубику, смородину красную и чёрную, крыжовник, а чуть позже будет брусника и клюква».

Самые популярные сорта: «Азия», «Зенит», «Рубин», «Зенга Зенгана», «Фестиваль», «Черный принц». Фото: Анастасия КУРЕНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Ещё один вариант — купить клубнику прямо в Байкальске. Конечно, если будете в городе проездом. С местными фермерами торговаться намного легче. Если повезёт, к вечеру вы повезёте домой 5 литров «виктории» за 2500–3000 рублей. К слову, 17 и 18 июля в Байкальске праздновали традиционный фестиваль «Виктория 2026».

Цена на байкальскую клубнику в Иркутске в 2026 году

Стоимость ягоды зависит от места покупки, сорта и даже времени дня: к вечеру, когда товара остаётся немного, продавцы могут снижать цену, чтобы не везти её обратно. Обычно смена заканчивается к 17 часам.

В среднем байкальская клубника в Иркутске стоит 1650 рублей за кило. На Центральном рынке цены варьируются от 1300 до 2000 рублей за килограмм. Чем дороже — тем красивее, крупнее и душистее. От 1300 рублей и дешевле обычно продают ягоду с неидеальным внешним видом: мелкую, мятую, битую. Такая подойдёт для варенья.

Идеальная байкальская ягода. Фото: Анастасия КУРЕНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Есть возможность купить контейнер клубники на пробу за 500 рублей — это самое бюджетное предложение.

«Цена зависит не только от сорта, но и от погоды, — объясняет продавец Татьяна. — Так, в прошлом году после затяжного ливня у нас был „сверхурожай“. Чтобы ягода не испортилась, приходилось делать хорошие скидки. Бывает, что цена меняется ежедневно из за погоды и количества ягоды. Обычно в начале и в конце сезона её меньше, соответственно, и цена выше».

За табличкой со словом «местная» скрывается клубника, выращенная в Иркутском районе. Её предлагают заметно реже, но вкус обещают не менее сладкий. Да и выглядит она очень аппетитно! Стоимость — от 1500 до 2500 рублей за килограмм.

«Я беру клубнику на рынке уже третий год подряд, — делится жительница Иркутска Марина. — В этом году она особенно сладкая. Да, цена чуть выше, чем в прошлом, но вкус того стоит. Главное — не брать самую дешёвую: часто она водянистая и без запаха».

Что касается доставки ягоды, цены отличаются. Так, в Правобережном районе Иркутска 5 литровый ящик крупной байкальской клубники предлагают за 3500 рублей, средней — за 2900, а микс размеров — за 3300. По крайней мере, так указано в онлайн объявлении. В Свердловском районе ягоду продают пятилитровыми вёдрами — микс разных сортов. Приобрести «викторию» с берегов Байкала можно за 2700 рублей (это клубника для варенья), за 3100 и 3700 — в зависимости от размера. В Октябрьском районе расценки уже другие: «Азия» и «Зенга» обойдутся в 3900 рублей, «Фестиваль» — в 2000 рублей, а мелкая — в 1700. Некоторые продавцы просят за доставку 100–200 рублей плюсом.

Сорта байкальской клубники: что искать на прилавках

На иркутских прилавках можно встретить несколько популярных сортов. Самыми дорогими и одновременно популярными остаются «Чёрный принц», «Азия», «Зенга Зенгана», «Зенит», «Рубин», «Фестиваль». Также встречаются «Цунаки», «Кардинал», «Ананас», «Румба», «Лорд».

«Мне нравится „Чёрный принц“ — самый сладкий сорт, да ещё и ягоды красивые, — делится покупатель Дмитрий. — Беру килограмм, съедаем с дочкой за один вечер. Ещё люблю, когда попадаются мелкие ягодки: они почему то всегда самые ароматные».

Черный принц с берегов Байкала. Фото: Анастасия КУРЕНОВА. Перейти в Фотобанк КП

У каждого сорта — свой неповторимый характер. Взять, к примеру, того самого «Чёрного принца»: тёмно бордовый, почти шоколадный, он сразу притягивает взгляд. Его плотная, мясистая мякоть раскрывается насыщенным вкусом с лёгкой кислинкой и едва уловимым пряным оттенком.

Не менее эффектна «Азия»: эта ягода словно создана для того, чтобы ею любовались — крупная, ровная, с глянцевым блеском. Её сочная, но не рыхлая мякоть дарит сладкий вкус без лишней кислоты, а ещё она удивительно стойкая: не мнётся даже в долгой дороге с грядки на прилавок, поэтому её так любят и продавцы, и покупатели.

«Зенга Зенгана» — настоящая классика с глубоким земляничным ароматом: стоит только поднести ягоду к носу, и сразу вспоминается лето. Вкус у неё многогранный: сначала обволакивает сладость, а в послевкусии мягко раскрывается тонкая кислинка. Из такой клубники получается самое душистое варенье.

Гармонию и баланс дарит «Зенит»: аккуратные ярко красные ягоды среднего размера покоряют не размером, а характером. Их вкус — сладкий, но не приторный, с освежающей кислинкой, которая бодрит и напоминает, что природа не любит излишеств. Эта клубника хороша и просто в свежем виде, и в компотах, где её яркий оттенок и тонкий аромат раскрываются по новому.

«Рубин» словно оправдывает своё имя: ягоды насыщенного рубинового цвета, плотные и блестящие, будто отполированные. Их вкус выразительный, яркий, с фруктовыми нотками, а стойкость удивляет: даже после перевозки они долго не теряют товарный вид, поэтому их так часто можно встретить на рынках Иркутска.

И, наконец, «Фестиваль» — самый праздничный сорт, будто собранный специально для летнего застолья. Ягоды тут разные по форме, будто в ассорти, но все до единой ароматные. Вкус у них ярко сладкий, с нотками лесной земляники, и есть их хочется просто горстями, наслаждаясь каждым кусочком и ловя тот самый момент, когда лето кажется бесконечным.

А в это время

На рынках Иркутска появилась земляника

В центре города можно купить лесную клубнику или землянику. Стоимость за литр — 400 рублей. Аромат — яркий. Чаще всего её берут на варенье.

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