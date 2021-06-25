Коронавирус в Иркутске, последние новости на 25 июня: привиться от COVID-19 можно прямо на работе Фото: Михаил ФРОЛОВ

Коронавирус в Иркутске, 25 июня. Количество случаев заражения в регионе достигло 73 216 (плюс 209 за сутки). Идет рост темпов заболеваемости. Количество тех, кому требуется госпитализация, растет, а число выздоравливающих сейчас на порядок ниже выявляемых случаев инфицирования. Для сравнения выздоровели за сутки всего 49 человек, в ковидные госпитали попали 156. Сейчас в больницах Приангарья 3878 пациентов. В тяжелом состоянии 211 из них. Переносить COVID-19 стало нелегко и молодым.

Такое положение дел подтолкнуло к решению поставить прививку от коронавируса даже тех, кто долгое время сомневался. Напомним, вакцинирование в Иркутской области – дело добровольное. И сейчас в регионе наблюдается ажиотаж на вакцину. Запас препарата пока небольшой, но есть.

- Спрос на вакцинацию вырос в несколько раз сразу, как пошел взрывной рост заболеваемости, началась третья волна коронавируса и пошли ограничения, - рассказал в "Прямом эфире" министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков.

Кстати, для удобства сибиряков медики могут приехать прямо на какое-то предприятие и вакцинировать желающих сотрудников. Такой подход позволит ускорить темпы вакцинации, ведь для того, чтобы сходить в поликлинику нужно отпрашиваться с работы, а тут все произойдет, так сказать, не отходя от станка. На сегодняшний день в Приангарье первым компонентом привито больше 338 тысяч человек.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 25 июня: дезинфекция под контролем

В Иркутске с приходом третьей волны коронавируса в подъездах домов города возобновили дезинфекцию. А накануне сообщили, что и транспорт по-прежнему очищают спецсредствами два раза в день. Используется раствор, который безопасен для людей и не портит одежду. Процедуру проводят дважды в день: перед выходом на линию и после. Проводятся регулярные проверки также транспортных средств частных перевозчиков.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 25 июня: +300 коек в ковидных госпиталях

С приходом третьей волны коронавируса ковидные госпитали стали открывать снова вне стен инфекционных больниц, так в регионе пациентов с COVID-19 уже принимают перинатальные центры, геронтологический центр и другие учреждения. Накануне сообщили, что еще 300 коек будет доступно в Иркутской больнице №1.

Среди медучреждений, где появятся новые места для госпитализированных больных, Братская городская больница №3, Качугская районная больница, Ангарская больница скорой медицинской помощи.

Увеличение мест – необходимость. Многим заболевшим требуется госпитализация. И, увы, даже не смотря на все усилия медиков, есть жертвы. Сегодня стало известно о смерти еще 13 человек от COVID-19. Всего с начала распространения инфекции в Приангарье область потеряла 3049 гостей и жителей: причиной смерти коронавирус стал в 2757 случаях, еще 292 зараженных им были больны и другими тяжелыми болезнями, которые привели к летальному исходу.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 25 июня.

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