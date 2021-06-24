В Иркутской больнице №1 откроют ковидный госпиталь Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Министерство здравоохранения Иркутской области приняло решение выделить дополнительные койки для инфицированных COVID-19 пациентов. Среди медучреждений, где появятся новые места для госпитализированных больных, Братская городская больница №3, Качугская районная больница, Ангарская больница скорой медицинской помощи и Иркутская городская больница №1. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Мы оперативно наращиваем коечный фонд по различным учреждениям. В частности, с завтрашнего дня вынуждены почти полностью перевести под ковидный госпиталь первую иркутскую больницу. Всего там будет развернуто 300 коек, - сказал министр здравоохранения Приангарья.

Сейчас в регионе функционирует порядка 4,5 тысяч коек для лечения коронавирусной инфекции.

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