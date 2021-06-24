Дважды в день дезинфицируют общественный транспорт в Иркутске. Фото: администрация Иркутска

В областном центре согласно требованиям регионального Роспотребнадзора проводится ежедневная дезинфекция троллейбусов, автобусов и трамваев. Используется раствор, который безопасен для людей и не портит одежду. Процедуру проводят дважды в день: перед выходом на линию и после. Это касается не только муниципальных, но и частных перевозчиков. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

– В ходе проведения ежедневных контрольно-рейдовых мероприятий в первую очередь контролируем обработку контактных поверхностей, проверяем санитарное состояние транспортного средства, также ведем разъяснительную беседу с пассажирами о необходимости ношения средств индивидуальной защиты органов дыхания. С начала года проверено более 1200 транспортных средств, составлено 180 актов проверки, выявлено более 70 нарушений санитарных требований, – пояснила и.о. начальника отдела организации пассажирских перевозок Екатерина Зарубина.

За нарушения ограничительных мер в связи с распространением коронавируса предусмотрены штрафы: до 30 тысяч рублей для граждан; для должностных лиц и частных предпринимателей – до 50 тысяч; для юридических лиц – до 300 тысяч рублей.

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